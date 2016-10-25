Erken davranana 4 bin 829 TL kazanç

Yıl sonu yaklaşırken; emekli olacaklar "Dilekçemi şimdi mi, Ocak'ta mı vermeliyim?" sorusunu sormaya başladı. Emeklilik dilekçesini yıl sonunda vermek ile yılbaşında vermek arasında bazı farklar bulunuyor. Bu yıl emekli olacaklar için özel bir durum var. Geçtiğimiz Ocak ayında tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerine100 lira seyyanen zam yapıldı. Bu zammın 2016 yılının sonuna kadar SSK ve Bağ- Kur'dan emekli olacak herkesi kapsaması için de yasal düzenleme yapıldı. Yani şimdi emekli olan bir kişi, 100 lira da seyyanen zam alacak. Ocak 2017'den itibaren emekli olanlar ise bu artıştan yararlanamayacak. Ayrıca bu yıl emeklilik dilekçesi verildiğinde Ocak ve Temmuz zamları da eklenecek. Yılbaşından sonraki dilekçelerde maaş Şubat'ta bağlanacak. Sadece aylık bağlama oranı (ABO) artacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.