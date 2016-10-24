Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile başkent Moskova'da bir araya gelen Miller, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Türk Akımı'nda gereken araştırmalar ve inşaat için Türkiye'den gerekli izinlerin alındığını hatırlatan Miller, "Son gelişmeler ışığında, Türk Akımı'nda planlanan iki hat için inşaat sürecinin 2019 sonunda tamamlanabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz." dedi.

Proje kapsamında inşa edilecek 15,75 milyar metreküp kapasiteli ilk hattın Türkiye pazarı için planlandığını anlatan Miller, ikinci hattın ise Avrupa'daki müşterilere doğalgaz taşımasının öngörüldüğünü belirtti.

Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinde Türkiye ve Rusya arasındaki hükümetlerarası anlaşma 10 Ekim'de İstanbul'da imzalanmıştı.





