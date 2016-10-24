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larla kasaya 11 milyar girecek

Cezalarla kasaya 11 milyar girecek
Kamunun yeni yılda vatandaştan 11 milyar 168 milyon 352 bin lira para toplaması öngörülüyor. 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı verilerine göre; tahsil edilmesi beklenen cezanın 5.1 milyar lirasını vergi cezaları oluşturacak. Devlet, vergi ve diğer amme alacakları gecikme zamlarından 2.9 milyar lira, diğer vergi cezalarından ise 2.1 milyar lira tahsil edecek. Karayolu taşıma kanuna göre alınan idari para cezalarından 122 milyon 88 bin lira, çevre idari para cezalarından 32 milyon 936 bin lira ve diğer idari para cezalarından 1.9 milyar lira tahsilat yapılacak. Yargı para cezalarından 608 milyon 519 bin lira ve pay ayrılan idari para cezalarından 3.6 milyar lira tahsil edilmesi hedefleniyor.
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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