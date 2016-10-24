Cezalarla kasaya 11 milyar girecek

Kamunun yeni yılda vatandaştan 11milyar 168 milyon 352 bin lira para cezasıtoplaması öngörülüyor. 2017 yılı MerkeziYönetim Bütçe Kanunu Tasarısı verilerinegöre; tahsil edilmesi beklenen cezanın 5.1milyar lirasını vergi cezaları oluşturacak.Devlet, vergi ve diğer amme alacaklarıgecikme zamlarından 2.9 milyar lira, diğervergi cezalarından ise 2.1 milyar lira tahsiledecek. Karayolu taşıma kanuna göre alınanidari para cezalarından 122 milyon 88 binlira, çevre idari para cezalarından 32 milyon936 bin lira ve diğer idari para cezalarından1.9 milyar lira tahsilat yapılacak. Yargıpara cezalarından 608 milyon 519 bin lirave pay ayrılan idari para cezalarından 3.6milyar lira tahsil edilmesi hedefleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.