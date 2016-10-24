ALJ’den Türkiye’ye 300 milyon dolar

İkinci el araç piyasasında faaliyet gösterecek Otoshops, ALJ Holding'in otomotiv sektörü yatırımları doğrultusunda Türkiye'deki şirketleri arasına katıldı. ALJ Holding Başkanı ve Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, ALJ'nin bugüne kadar Türkiye'deki yatırımlarının 300 milyon doları aştığını belirterek, "Önümüzdeki dönemde de otomotivle ilgili olan ya da olmayan yatırım olanaklarını değerlendirmeye devam edeceğiz" dedi. Bozkurt, Otoshops'ın 65 milyon liranın üzerinde bir yatırımla faaliyete geçtiğini söyledi.
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