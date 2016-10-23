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uçakta Galaxy Note 7’yi ladı

THY uçakta Galaxy Note 7’yi yasakladı
Türk Hava Yolları aşırı ısınan ve patlayan 'nin taşınmasını bütün uçuşlarında ladı. 'nin sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda tüm seferlerde Samsung Galaxy Note 7 cihazlarının kabinde ya da bagajda taşınmayacağı duyuruldu.
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