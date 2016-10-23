Köfteden 627 bin lira çıktı

Tarihi Sultanahmet Köftecisi davası sonuçlandı. Mehmet Seracettin Tezçakın'ın dedesinin 1920'de hiçbir baharat kullanmadan et, tuz, soğan ve ekmek karışımıyla üne kavuşturduğu 'Sultanahmet Köftesi'nin sahibi Elit Gıda, 'Sultanahmet Köftecisi' markasıyla çok sayıda şubesi bulunan Sultanahmet Gıda şirketini tazminata mahkum ettirdi. Mahkeme, Tezçakın Ailesi'ne ait markanın isim hakkından faydalanan 'Sultanahmet Köftecisi'nin tüm mal, ticaret, evrak, tabela, billboard, tanıtım ve reklam aracı üzerinde markasının kullanılmasını yasakladı. Davalı şirketin 'sultanahmetkofteci.com.tr' adresinin de iptaline karar veren mahkeme, Mehmet Seracettin Efendi'nin 4'üncü kuşak torunlarına faiziyle 626 bin 993 lira tazminatın ödenmesine hükmetti.
EN ÇOK TAKLİT EDİLEN MARKA OLDU
Taklitçileriyle başı dertte olan ve yurdun hemen hemen her köşesinde rastladığımız 'Sultanahmet Köftecisi'nin gerçek sahibi Elit Gıda ve İnsan Kaynakları şirketi, dört yıl önce İstanbul Fikri ve SınaiHaklar Hukuk Mahkemesi'ne marka tecavüzünün önlenmesi için dava açtı. Elit Gıda'nın açtığı davaya göre şirketin temelleri, Mehmet Seracettin Tezçakın'ın dedesi tarafından 1920 yılında atıldı. Şirket o tarihten beri 'Sultanahmet MeşhurHalk Köftecisi' ve 'SultanahmetKöftecisi' markalarını kullandı. Davalı Sultanahmet Gıda Sanayi şirketinin avukatı ise şekil yönünden 'Sultanahmet Köftecisi' markasının davacı şirketin markasıyla benzerlik göstermediğini belirterek davanın reddini istedi.
Sultanahmet Köftecisi'ni, 1920'de kuran Mehmet Seracettin Efendi'nin (sağda) 4. kuşak torunu Mehmet Tezçakın, (üstte) markayı korumak için dava açmıştı.
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