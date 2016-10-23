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’tan 202 milyar TL

Akbank’tan 202 milyar TL kredi
Akbank, bu yılın 9 aylık döneminde ekonomiye sağladığı desteğini, 2015 sonuna göre yüzde 9 artırarak 169 milyar lirası nakdi olmak üzere 202 milyar liraya çıkardı. Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Global piyasalardaki zor koşullara rağmen, 3. çeyrekte de yüksek bir performans sergiledik. Ekonomiye desteği sürdürdük" dedi.
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