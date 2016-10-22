Tazminatlar artıyor

Emekli olacak işçiler ya da iş değiştirecek çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatında tavan Ocak'ta artacak. Halen kıdem tazminatı tavanı 4 bin 297 lira 21 kuruş olarak uygulanıyor. Çalışılan her yıl ödenecek kıdem tazminatı bu rakamı aşamıyor. Brüt maaş bu rakamın üstünde olsa bile çalışılan her yıl için alınacak kıdem tazminatı 4 bin 297 lira 21 kuruş oluyor. Bu nedenle brüt aylığı bu tavanın üstünde olanlar, 2017'deemekli olmaları halindedaha yüksek kıdem tazminatıalabilecek. İşçilere ödenecek kıdem tazminatının 1 yıllık miktarı, en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarı'na ödenen 1 yıllık emeklilik ikramiyesi tutarı ile sınırlandırılmış durumda.
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