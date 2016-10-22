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Tazminatlar artıyor

Milyonlarca çalışana tazminat müjdesi!
Emekli olacak işçiler ya da iş değiştirecek çalışanlar dikkat! nda tavan Ocak'ta artacak. Halen kıdem tazminatı tavanı 4 bin 297 lira 21 kuruş olarak uygulanıyor. Çalışılan her yıl ödenecek kıdem tazminatı bu rakamı aşamıyor. Brüt maaş bu rakamın üstünde olsa bile çalışılan her yıl için alınacak kıdem tazminatı 4 bin 297 lira 21 kuruş oluyor. Bu nedenle brüt aylığı bu tavanın üstünde olanlar, 2017'de emekli olmaları halinde daha yüksek kıdem tazminatı alabilecek. İşçilere ödenecek kıdem tazminatının 1 yıllık miktarı, en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarı'na ödenen 1 yıllık emeklilik ikramiyesi tutarı ile sınırlandırılmış durumda.
Etiketler:
  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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