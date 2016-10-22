PepsiCo’dan 6’ncı fabrika Manisa’ya

PepsiCO, Türkiye'deki 6'ncı üretim tesisini Manisa'da kuracağını açıkladı. 14 futbol sahası büyüklüğüne denk gelen 100 bin metrekare alana kurulacak olan PepsiCo Manisa Yiyecek Fabrikası, 'yalın üretim' uygulamalarına göre tasarlanacak ilk fabrika olacak. Bu uygulamalar; patates işleme noktasından ürün sevkiyat noktasına kadar çeşitli yenilikleri de kapsayacak. Tesisin 2017'de faaliyete geçmesi planlanıyor. PepsiCo Genel Müdürü Levent Yüksel, ilk etapta tesiste 350 kişiyi istihdam edeceklerini, inşaat aşamasında ise yerel olarak 500 kişiye dolaylı istihdam sağlayacaklarını belirtti.
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