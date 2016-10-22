Borçsuz hayat için son 10 gün

Kamuya olan borçlar için getirilen yapılandırma imkanından yararlanmak için tanınan sürede sona yaklaşıldı. 31 Ekim günü mesai bitimine kadar başvuranlar; vergi, prim, trafik cezası, öğrenim kredisi, su gibi borçlarını yapılandırabilecek. Yani yapılandırma için son 10 güne girildi. Yapılandırmada ana paranın tahsilinden vazgeçilmiyor. Ancak gecikme faizi ve cezası silinip, bunun yerine enflasyona (Yİ-ÜFE) göre güncelleme yapıldığı için ödenmesi gereken tutar düşüyor. Ayrıca peşin ödemeyi tercih edenlere ekstra indirim yapılıyor. Peşin ödemeyi seçenler, enflasyon tutarının da yarısını ödüyor. İsteyene taksit seçeneği de var. 6, 9, 12, 18 taksitten biri tercih ediliyor ve 2 ayda bir ödeme yapılıyor. Taksitli ödemelerde ana para + enflasyondan oluşan borca, belirlenen katsayılar ilave ediliyor.



HEMEN EMEKLİLİK İMKANI

Yapılandırma ile vatandaş borçtan kolayca kurtulma imkanı elde edecek. Prim borcunu yapılandıranlar, Bağ- Kur'lulara getirilen 5 puanlık prim indirimi uygulamasından yararlanabilecek. Böylece ceplerinden her ay en az 82,35 lira daha az para çıkacak. Tabii bu kişilerin bundan sonra da ödemelerini düzenli yapmaları gerekecek. Prim borcu olduğu için emekli olamayan Bağ-Kur'lular da muradına erecek. Bu kişiler yapılandırma sayesinde borcunu kolayca kapatacak ve emekli olabilecek. İsteyen kredi de alabilecek.