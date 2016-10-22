2 ay sabret bin lira al

45 yaşın altındaki ücretli çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemi'ne otomatik katılımını sağlayacak uygulama için geri sayım başladı. Emeklilikte ikinci maaş imkanı sağlayacak sistem, 1 Ocak'ta start alacak. 13 milyon çalışanı kapsayan uygulama, sistemde kalınmasını teşvik edecek pek çok destek de içeriyor. Bunlardan biri de bin TL'lik devlet katkısı. Düzenlemeye göre; 45 yaş altındaki ücret karşılığı çalışanlar, işverenleri aracılığıyla bir emeklilik planına dahil olacak. Çalışan isterse 2 ay içinde sistemden çıkabilecek. Bu sürede çalışanın cayma hakkını kullanmaması halinde, sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere, bin lira ilave devlet katkısı sağlanacak. Bu destek, yüzde 25'lik devlet katkısına ek olarak sunulacak. 2 ay sabredip cayma hakkını kullanmayanların hesabına bin lira devlet katkısı yatırılacak. Ancak hem bin liralık hem de yüzde 25'lik devlet katkısını eksiksiz çekebilmek için en az 10 yıl prim ödeme ve 56 yaşını doldurma koşulu aranacak. 3 yıldan önce sistemden çıkanlar devlet katkısı alamayacak. Sistemde 3-6 yıl arasında kalanlar katkının yüzde 15'ini, 6-10 yıl arasında kalanlar yüzde 35'ini alabilecek. 56 yaşını doldurmamış ancak 10 yıl para yatırmış olanlar ise devlet katkısının yüzde 60'ını almaya hak kazanacak. BES'ten emeklilik hakkı elde edenler ile vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılanlar katkının tamamını alacak.



EMEKLİLİKTE DE EK DESTEK

Yeni sistem, emeklilikte de ek bir desteği içeriyor. Emeklilik hakkının kullanılması durumunda, hesabında bulunan birikimi en az 10 yıllık, yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde 5'i karşılığı ek devlet katkısı ödemesi yapılacak. Yani en az 10 yıl prim ödeme ve 56 yaş koşullarını yerine getirenler, parayı topluca çekmek yerine "Birikimimi en az 10 yıl emekli aylığı şeklinde ödeyin" derse, birikmiş para üzerinden yüzde 5 ilave devlet katkısı yapılacak.



ASGARİ ÜCRETLİ 49,41 TL YATIRACAK

Yeni sistemde, çalışanlardan her ay prime esas kazancının yani brüt maaşının yüzde 3'ü kadar kesinti yapılacak. Örneğin; brüt maaşı 2 bin lira olan çalışanın her ay 60 lirası bireysel emeklilik hesabına aktarılacak. Asgari ücretliler de şu andaki maaşa göre bireysel emeklilik hesabına aylık 49,41 lira yatıracak.









