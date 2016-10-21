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Tasarımcılar İstanbul’a aktı

Tasarımcılar İstanbul’a aktı
Bu yıl ilk kez gerçekleşen / Design Week Turkey başladı. Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi işbirliğinde tasarım gücüyle katma değerli ihracatı artırmak ve İstanbul'un küresel tasarımın merkezlerinden biri olmasını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlik, 23 Ekim'e kadar sürecek. Etkinlik, uluslararası tasarım dünyasını bir araya getirdi.
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