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Dolar oyunu le bozuldu

Dolar oyunu faizle bozuldu
Dolardaki oyununu Merkez Bankası bozdu. , Mart'ta başladığı ve 7 aydır kesintisiz sürdürdüğü faiz indirim sürecine, son dönemde kurda yaşanan hareketliliğin etkisiyle mola verdi. Faiz koridorunun üst bandı olan ve Şubat'ta yüzde 10.75 seviyesinde bulunan marjinal fonlama oranını Eylül'de 8.25'e kadar düşüren Merkez Bankası, dün gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizi değiştirmeyerek Ekim ayını pas geçti. Merkez'in faiz kararının ardından dolar 3.078 TL'den 3.0519'a kadar geriledi. Dolar günü ise 3.0580 liradan tamamladı. Toplantı öncesinde lobiler dolar kurunu spekülasyonlarla yükseltmişti. Faiz indirimi bekleyen bu çevreler böylece büyük paralar kazanmayı planlamışlardı. Merkez'in 'pas geçme' kararıyla aldıkları dövizler ellerinde kaldı. Panik halinde yapılan satışlarla da kur geri çekilmeye başladı.
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