666 milyar dolarlık buluşma

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, 9. Yatırım Danışma Konseyi toplantılarının Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında 27 Ekim'de İstanbul'da yapılacağını belirterek, "Toplantılara 14 farklı ülkeden, 10 ayrı sektörde ve toplam ciroları 666 milyar dolar, toplam istihdamı da 1.5 milyon olan konsey üyeleri katılacak" dedi. Toplantıya katılacak isimlerden bazıları şöyle: "Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Cyrill Muller, Bank of Chine Kıdemli Başkan Yardımcısı Qiang Liu, BP CEO'su Tufan Erginbilgiç, Microsoft Bölge Başkanı Ali Faramawy, Mitsui&Co. CEO'su Atsushi Kume, Vodafone Bölge Başkanı Serpil Timuray.