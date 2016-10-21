666 milyar dolarlık buluşma

Başbakan Yardımcısı NurettinCanikli, 9. Yatırım Danışma Konseyitoplantılarının Başbakan Binali Yıldırımbaşkanlığında 27 Ekim'de İstanbul'dayapılacağını belirterek, "Toplantılara 14farklı ülkeden, 10 ayrı sektörde ve toplamciroları 666 milyar dolar, toplam istihdamıda 1.5 milyon olan konsey üyeleri katılacak"dedi. Toplantıya katılacak isimlerdenbazıları şöyle: "Dünya Bankası BaşkanYardımcısı Cyrill Muller, Bank of ChineKıdemli Başkan Yardımcısı Qiang Liu,BP CEO'su Tufan Erginbilgiç, MicrosoftBölge Başkanı Ali Faramawy, Mitsui&Co.CEO'su Atsushi Kume, Vodafone BölgeBaşkanı Serpil Timuray.
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