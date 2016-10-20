Konutta KDV düşüyor

Maliye ile Çevre ve ŞehircilikBakanlığı'nın anlaşamadığıkonutlarda net metrekare hesabıkarmaşasına geçici çözüm bulundu.Maliye net alanı 'konut içerisindeduvarlar arasında kalan temizalan' olarak tanımlarken; ÇevreBakanlığı, 'bağımsız bölümiçerisindeki kapalı duvarlar arasındakalan net alan' şeklinde açıklıyordu.İnşaat sektöründe KDV iadesiiçin önemli olan konuya, MaliyeBakanlığı el koydu. KDV Tebliğiuyarınca net alan hesabına dahil edilenbalkon, teras kat, otopark, kat ve çatıbahçesi, kömürlük, depo gibi yerlernet alan hesabından çıkarıldı. Böylece150 metrekarenin üzerinde olanbirçok konutun net alanı düştü. KDVoranının da yüzde 18'den yüzde 1'eveya yüzde 8'e inmesi imkanı oluştu.
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