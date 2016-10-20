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Konutta düşüyor

Konutta KDV düşüyor
Maliye ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın anlaşamadığı konutlarda net metrekare hesabı karmaşasına geçici çözüm bulundu. Maliye net alanı 'konut içerisinde duvarlar arasında kalan temiz alan' olarak tanımlarken; Çevre Bakanlığı, 'bağımsız bölüm içerisindeki kapalı duvarlar arasında kalan net alan' şeklinde açıklıyordu. İnşaat sektöründe iadesi için önemli olan konuya, Maliye Bakanlığı el koydu. KDV Tebliği uyarınca net alan hesabına dahil edilen balkon, teras kat, otopark, kat ve çatı bahçesi, kömürlük, depo gibi yerler net alan hesabından çıkarıldı. Böylece 150 metrekarenin üzerinde olan birçok konutun net alanı düştü. KDV oranının da yüzde 18'den yüzde 1'e veya yüzde 8'e inmesi imkanı oluştu.
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  • 20 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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