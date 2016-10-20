Hedefimiz güneş enerjisi ihraç eden ülke olmak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Güneş Enerjisi Santrali projesinde konuştu. Albayrak "Bu proje ile sadece iç piyasada değil bölgedeki tüm güneş enerjisi taleplerine ihraç eden bir ülke olmasıdır" dedi.

Berat Albayrak'ın konuşmasından satır başları;

ZEHİR GİBİ MÜHENDİSLERİMİZ VAR

Fabrika kurma yerli üretim ve teknolojinin yerelleştirmesi konusunda Ar-Ge şartıyla Türkiye'de bir ilk olacak. Ar-Ge'de 5 farklı konuda 15 yıl süreyle zorunluluk getiriyoruz. Asgari yüzde 80 yerli mühendis getirerek bunun yerelleşmesini sağlayacağız. Zehir gibi mühendislerimiz var.

3 KRİTİK AMAÇ HEDEFLİYORUZ

Türkiye bu teknolojinin hakkıyla yerli üretimin önünü açacak. Fabrikalar kurulacak. 15 yıllık alım garanti süresi boyunca üretimin sürenin içinde olduğu hızlı üretime geçmenin teşvik edileceği 15 yıllık plan ile 2018-2019'u bulmadan yerli üretime geçecek bir süreçten bahsediyoruz. Bu projede amaç yerlileştirme. Yerlilik şartı arıyoruz. Sanayi anlamında gelişmiş birçok sektörün, yan sanayiler açısından da gelişmesini bekliyoruz. Kurulumda asgari 700, argede 100 asgari, toplamda bu ihaleyle asgari en az yerli tedarikle 1.000 kişiye istihdamdan bahsediyoruz. Türkiye için bu ihale enerji çeşitlendirme, istihdam açısından bir ilk proje olacak. Burada 3 kritik amaç hedefliyoruz.

ENERJİ MALİYETLERİNİN DÜŞMESİ ÖNEMLİ İMKAN

Enerji maliyetlerin düşmesi çok önemli bir imkandır. Katma değerli teknolojilerin Türkiyemizde artması, Türkiye'nin rekabetçi ortamı için önemli bir anlam ifade ediyor. Bölgedeki özellikle güneş yatırımları talep çerçevesi içinde bu stratejiyle buna şahit olacağız inşallah.

HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM

Bu anlamda enerji paneli ihraç eden bir ülkeye, ticaret hacmini genişleten bir ülkeye dönecek inşallah.Geçmişteki enerji bakanlarımız olmak üzere Konya üzerinde Konya vekillerimiz olmak üzere kamu yöneticilerimiz olmak üzere sizlere tekrardan ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor çok teşekkür ediyorum.