Gıda hilecisine hapis

Gıda, Tarım veHayvancılık Bakanlığı,Bakan Faruk Çelik'intalimatıyla, insan sağlığınıhiçe sayan gıda sahtecilerinegöz açtırmamak için idaripara cezasının yanısıra, sahteciliğintekrarlanması halindehapis cezası dagetiriyor.Gıdasahteciliğininönüne geçilmesiamacıylahazırlananve yakındaMeclis'e sunulması planlanantaslak ile gıda sahtecilerine6 aydan 1 yıla kadarhapis cezası uygulanmasıöngörülüyor.Bu yılın ilk 9 ayı itibariylegıda üretim, satış ve toplutüketim yerlerine 620 bin712 adet denetim yapıldı. 9bin 741 adet idari paracezası uygulandı, 70işyeri için savcılığasuç duyurusundabulunuldu. Toplamidari para cezasıtutarı ise 52milyon 147bin lira olarakgerçekleşti.
ENFLASYONDA MUTFAĞIN PAYI İNDİRİLECEK Türkiye'de 3 bin dolarlık milli gelir varken yüzde 27-28 olan enflasyon sepetindeki gıda ağırlığının, 9 bin 500 dolarlık kişi başına düşen milli gelirde yüzde 24 olmasının matematiğe aykırı olduğunu vurgulayan Ekonomi BakanıNihat Zeybekci, Meksika'da bu oranın yüzde 17-18 civarında, diğer ülkelerde ise yüzde 20'nin altında olduğunu söyledi. Enflasyonun 0.50 puan aşağıda olmasının faiz oranları üzerinde etkili olduğuna dikkati çeken Zeybekci, "Yani insanların cebini doğrudan etkileyen bir sonuç ortaya çıkıyor. Enflasyon sepeti içindeki gıda oranı yüzde 20'ye düşürülecek" dedi.
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