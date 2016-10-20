Gıda hilecisine hapis

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bakan Faruk Çelik'in talimatıyla, insan sağlığını hiçe sayan gıda sahtecilerine göz açtırmamak için idari para cezasının yanı sıra, sahteciliğin tekrarlanması halinde hapis cezası da getiriyor. Gıda sahteciliğinin önüne geçilmesi amacıyla hazırlanan ve yakında Meclis'e sunulması planlanan taslak ile gıda sahtecilerine 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası uygulanması öngörülüyor. Bu yılın ilk 9 ayı itibariyle gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine 620 bin 712 adet denetim yapıldı. 9 bin 741 adet idari para cezası uygulandı, 70 işyeri için savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Toplam idari para cezası tutarı ise 52 milyon 147 bin lira olarak gerçekleşti.



ENFLASYONDA MUTFAĞIN PAYI İNDİRİLECEK

Türkiye'de 3 bin dolarlık milli gelir varken yüzde 27-28 olan enflasyon sepetindeki gıda ağırlığının, 9 bin 500 dolarlık kişi başına düşen milli gelirde yüzde 24 olmasının matematiğe aykırı olduğunu vurgulayan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Meksika'da bu oranın yüzde 17-18 civarında, diğer ülkelerde ise yüzde 20'nin altında olduğunu söyledi. Enflasyonun 0.50 puan aşağıda olmasının faiz oranları üzerinde etkili olduğuna dikkati çeken Zeybekci, "Yani insanların cebini doğrudan etkileyen bir sonuç ortaya çıkıyor. Enflasyon sepeti içindeki gıda oranı yüzde 20'ye düşürülecek" dedi.



Barış ŞİMŞEK