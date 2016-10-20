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Dünyanın en iyi gazeteleri Turkuvaz’da

Dünyanın en iyi gazeteleri Turkuvaz’da
Medya ve gazete teknolojileri konusunda dünya lideri olan WANIFRA'nın () düzenlediği baskı kalitesi yarışmasında Türkiye'ye ödül Turkuvaz ile geldi. Uluslararası Gazete Renk Kalitesi Kulübü "Dünyanın en iyi basılmış gazeteleri" ödüllerinde Türkiye'den sadece Turkuvaz Gazete Dergi Basım A.Ş. ödüle layık görüldü. En iyi baskı yapan gazeteler listesine girmeyi başaran Turkuvaz Dergi Basım A.Ş., halihazırda gazete, dergi, baskı, dağıtım ve televizyon alanlarında aktif. Şirketin amiral markaları arasında Sabah, Daily Sabah, Takvim, Fotomaç, YeniAsır, Sabah Deutschland gibi köklü kurumlar var. Yeni teknolojileri Türkiye'ye getirme konusunda her zaman öncülük eden Turkuvaz, bir baskı şirketi olarak içinde beş gazete tesisi ve bir de dergi basım merkezini barındırıyor. 2016-2018 yıllarını kapsayan listeye Türkiye'den giren şirket, böylece uluslararası kalitesini de kanıtlamış oldu.
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  • 20 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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