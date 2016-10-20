Dünyanın en iyi gazeteleri Turkuvaz’da

Medya ve gazete teknolojileri konusunda dünya lideri olan WANIFRA'nın (The World Association of Newspapers) düzenlediği baskı kalitesi yarışmasında Türkiye'ye ödül Turkuvaz ile geldi. Uluslararası Gazete Renk Kalitesi Kulübü "Dünyanın eniyi basılmış gazeteleri" ödüllerinde Türkiye'den sadece Turkuvaz GazeteDergi Basım A.Ş. ödüle layık görüldü. En iyi baskı yapan gazeteler listesine girmeyi başaran Turkuvaz Dergi Basım A.Ş., halihazırda gazete, dergi, baskı, dağıtım ve televizyon alanlarında aktif. Şirketin amiral markaları arasında Sabah, Daily Sabah,Takvim, Fotomaç, YeniAsır, SabahDeutschland gibi köklü kurumlar var. Yeni teknolojileri Türkiye'ye getirme konusunda her zaman öncülük eden Turkuvaz, bir baskı şirketi olarak içinde beş gazete tesisi ve bir de dergi basım merkezini barındırıyor. 2016-2018 yıllarını kapsayan listeye Türkiye'den giren şirket, böylece uluslararasıkalitesini de kanıtlamış oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.