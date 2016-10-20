Banka faizleri düşecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, bankaların faiz indirimlerine devam edeceğini belirterek, "Kredi faizlerinin indirimi konusunda olumlu seyir devam ediyor, bundan sonraki süreçte de kredi faizlerinin indirimleri bankalar arasında daha da yaygınlaşacak" dedi.



YAPILANDIRMA GENİŞLEYECEK

Sabah.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Akben, kredi ve kredi kartları borçlarının yapılandırılması konusunda düzenlemelerin hayata geçirildiğini hatırlatarak, önümüzdeki dönemde yapılandırmanın daha da genişleyeceği mesajını verdi. Akben, şöyle devam etti: "Kredi ve kredi kartlarındaki taksit sürecini yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın borçlarını rahat ödemelerini sağlayacağız. Bankalarımız da destek olacak. Bunun kapsamı da genişleyecek."