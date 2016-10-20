Banka faizleri düşecek

Bankacılık Düzenleme veDenetleme Kurumu (BDDK) BaşkanıMehmet Ali Akben, bankaların faizindirimlerine devam edeceğini belirterek,"Kredi faizlerinin indirimi konusundaolumlu seyir devam ediyor, bundansonraki süreçte de kredi faizlerininindirimleri bankalar arasında daha dayaygınlaşacak" dedi.
YAPILANDIRMA GENİŞLEYECEK Sabah.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Akben, kredi ve kredi kartları borçlarının yapılandırılması konusunda düzenlemelerin hayata geçirildiğini hatırlatarak, önümüzdeki dönemde yapılandırmanın daha da genişleyeceği mesajını verdi. Akben, şöyle devam etti: "Kredi ve kredi kartlarındaki taksit sürecini yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın borçlarını rahatödemelerinisağlayacağız. Bankalarımız da destek olacak. Bunun kapsamı da genişleyecek."
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