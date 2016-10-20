  1. THY, UnionPay ile bilet satacak

in yerini aldı

Akbilin yerini kredi kartı aldı
Mersin'de Mastercard altyapısıyla ve mobil cüzdan üzerinden toplu taşıma ödemesi yapılmaya başlandı. Londra, Şikago, Kiev gibi dünyanın büyük şehirlerinde uygulanan teknoloji, Türkiye'de ilk kez Mersin'de hayata geçirildi. Kullanıcısını kart doldurma zahmetinden kurtaran Mastercard'ın ödeme altyapısı, öncelikli olarak belediye tarafından vatandaşlara sunulmaya başlandı.
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  • 20 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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