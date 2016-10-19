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dibe indi

Yoksulluk dibe indi
Türkiye ekonomisini yerle bir eden 2001 krizinin ardından yüzde 30.3 ile tarihinin en yüksek seviyesine çıkan oranı, Kasım 2002 seçimlerinin ardından yakalanan siyasi istikrar ve ekonomideki yapısal reformların etkisiyle geçen yıl yüzde 1.58 ile dip oldu.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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