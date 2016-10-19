FETÖ’süz memur

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele kapsamında personel alımı, statü, ücret, çok başlı yönetim başta olmak üzere sistem açığını kapatmak için yeni adımlar atılıyor. Çalışma BakanıMehmet Müezzinoğlu, 'kamu çalışanı statülerinin yeniden şekilleneceğini' açıklarken; belediyelere personel alımında da yeni düzenlemeler geliyor. Yeni dönemde 'temiz kağıdıylamemuriyet' dönemi başlarken; belediyelere personel alımında da merkezi sınav ve güvenlik soruşturması zorunluluğu getirilecek. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılacak sınavlar, işe alınan personel konusunda bir dizi yeni önlem yaşama geçirilecek. Taşeron yerine getirilecek özel sözleşmeli personel sisteminin KPSS ilebirleştirilmesi öngörülüyor. Gelecek yıl kamuya 60 bin personel alınırken; eğitim, sağlık, emniyet, askerlik ve adalet alanlarında kadro tahsisindekısıtlamaya gidilmeyecek.
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