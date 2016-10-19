Esnafa kredi

Ankara Ticaret Odası Başkanı SalihBezci, esnafa ucuz kredi verebilmek içinTOBB'a öneride bulunduklarını ve ilgilidiğer makamlarla görüştüklerini ifadeetti. Bezci, önerinin kabul edilmesi halindeesnafa 'can suyu' olarak kredi verebileceklerinive bu kredinin tutarının 50 bin TLolacağını açıkladı. Esnafın ekonominin belkemiği olduğuna işaret eden Bezci, "Girişimlerimizsonuç verirse esnafımıza toplam1 milyar lira tutarında düşük faizli krediimkanı sunacağız" dedi.
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