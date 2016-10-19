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Esnafa

Esnafa kredi
Ankara Ticaret Odası Başkanı Salih Bezci, esnafa ucuz kredi verebilmek için TOBB'a öneride bulunduklarını ve ilgili diğer makamlarla görüştüklerini ifade etti. Bezci, önerinin kabul edilmesi halinde esnafa 'can suyu' olarak verebileceklerini ve bu kredinin tutarının 50 bin TL olacağını açıkladı. Esnafın ekonominin bel kemiği olduğuna işaret eden Bezci, "Girişimlerimiz sonuç verirse esnafımıza toplam 1 milyar lira tutarında düşük faizli kredi imkanı sunacağız" dedi.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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