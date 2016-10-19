Dizi dizi Türkiye

Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen Uluslararası İletişimProgramları Pazarı(MIPCOM) Fuarı, bu yıl 32'nci kez kapılarını açtı. Toplamda 5 bine yakın müşteri, 2 bine yakın stant alanının bulunduğu fuar, geçen yıl onur konuğu olan Türkiye'nin bu ünvanı Japonya'ya devrettiği basın konferansıyla başladı. İstanbul Ticaret Odası (İTO)Başkanı İbrahim Çağlar, Türkiye'deki dizi sektörünün büyüklüğüne dikkat çekerek, "Ülkemizde her hafta 50 dizi film çekiliyor. Türkiye, ABD'den sonra dünyada en fazla dizi film ihraç eden ülke konumunda. Tam 102 ülkedeTürk televizyon sektörününsesi yankılanıyor" dedi. Türk dizi ihracatının 2004'te 10 bindolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Çağlar, bugün bu pazarın 350 milyon dolara çıktığını vurguladı. Çağlar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'da düzenlediği darbe girişimine değinerek, "Bu hain girişim, Cumhurbaşkanımız'ın bir televizyon programı aracılığıyla halka yaptığı çağrı neticesinde püskürtüldü" şeklinde konuştu.
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