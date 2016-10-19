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Dizi dizi

, ABD’den sonra yurt dışına en çok dizi ihraç eden ülke oldu. Yerli yapımlar 102 farklı ülkede izleyiciyle buluşmaya başladı

Dizi dizi Türkiye
Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen Uluslararası İletişim Programları Pazarı (MIPCOM) Fuarı, bu yıl 32'nci kez kapılarını açtı. Toplamda 5 bine yakın müşteri, 2 bine yakın stant alanının bulunduğu fuar, geçen yıl onur konuğu olan 'nin bu ünvanı Japonya'ya devrettiği basın konferansıyla başladı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, Türkiye'deki dizi sektörünün büyüklüğüne dikkat çekerek, "Ülkemizde her hafta 50 dizi film çekiliyor. Türkiye, ABD'den sonra dünyada en fazla dizi film ihraç eden ülke konumunda. Tam 102 ülkede Türk televizyon sektörünün sesi yankılanıyor" dedi. Türk nın 2004'te 10 bin dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Çağlar, bugün bu pazarın 350 milyon dolara çıktığını vurguladı. Çağlar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'da düzenlediği darbe girişimine değinerek, "Bu hain girişim, Cumhurbaşkanımız'ın bir televizyon programı aracılığıyla halka yaptığı çağrı neticesinde püskürtüldü" şeklinde konuştu.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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