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için gong çalacak

Global Tower için gong çalacak
EN son Mayıs ayında arz için gong törenine ev sahipliği yapan Borsa İstanbul (BİST) yeni bir halka arza daha hazırlanıyor. Turkcell iştiraklerinden Global Tower'ın halka arzında son viraja girildi. yüzde 21.7'sini halka açacak. Türkiye'nin ilk ve tek, Avrupa'nın ise kule sayısı bakımından beşinci büyük bağımsız kule şirketi olan Global Tower'ın halka arz fiyatı pay başına 3.82 TL ile 4.46 TL aralığında olacak. Hisseler için 20-21 Ekim tarihleri arasında talep toplanacak. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Türkiye ekonomisinin özellikle yurt dışından gelen suni sebeplere dayalı baskılarla zora sokulmaya çalışıldığını belirterek, bu dönemde Global Tower şirketinin halka arzının çok önemli ve değerli olduğunu dile getirdi. Akça, "Global Tower'ın Borsa İstanbul'da işlem görmesi hain darbe girişiminin karşısında duran halkımıza ve ekonomimize moral olacaktır" dedi.
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