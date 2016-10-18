Global Tower için gong çalacak

EN son Mayıs ayında arz için gong törenine ev sahipliği yapan Borsa İstanbul (BİST) yeni bir halka arza daha hazırlanıyor. Turkcell iştiraklerinden GlobalTower'ın halka arzında son viraja girildi. Global Tower yüzde 21.7'sini halka açacak. Türkiye'nin ilk ve tek, Avrupa'nın ise kule sayısı bakımından beşinci büyük bağımsız kule şirketi olan Global Tower'ın halka arz fiyatı paybaşına 3.82 TL ile 4.46 TL aralığında olacak. Hisseler için 20-21 Ekim tarihleri arasında talep toplanacak. Turkcell YönetimKurulu Başkanı Ahmet Akça, Türkiye ekonomisinin özellikle yurt dışından gelen suni sebeplere dayalı baskılarla zora sokulmaya çalışıldığını belirterek, bu dönemde Global Tower şirketinin halka arzının çok önemli ve değerli olduğunu dile getirdi. Akça, "Global Tower'ın Borsaİstanbul'da işlem görmesi hain darbe girişiminin karşısında duran halkımıza ve ekonomimize moral olacaktır" dedi.
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