



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kamuya personel alımı konusu sil baştan ele alacaklarını belirterek, "Bu çalışma bitene kadar personel alımı yavaşlayacak. Zorunlu haller dışında alım olmayacak" dedi. Müezzinoğlu, önümüzdeki süreçte atıl kadroların bakanlık içindeki farklı birimlere ya da başka bakanlıklara kaldırılacağını da söyledi. Bakan Müezzinoğlu, kamuya personel alımı konusu büyük oranda sıkıntı olduğunu belirterek, "Bunu iyi analiz etmeden karar vermeyeceğiz. Gerekli ve olağanüstü durumlarda bakanlıkların talepleri tabi ki değerlendirilecek. Dondurma değil de yavaşlatma diyebiliriz. Ancak şu aşamada, bakanlıklar taleplerini minimize edecekler" dedi.

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DEVLETİN YÜKÜ AZALACAK

Doğru ve verimli kamu rejimi konusunda çalışma başlattıklarınadikkat çeken Müezzinoğlu, şöyle devam etti: "Son dönemde özellikle devlete yoğun ve abartılı bir talep var. Bu anormal boyutlara ulaştı. Kamunun yükü her geçen gün artıyor. Kamu personel yükü hantal bir yapı oluşturdu. Bu konuya daha stratejik bakmamız gerekiyor. Kamu personel yükünü arttıran değil, devletin daha rahat, daha verimli ve daha hızlı çalışması sonucunu doğuracak personel alımı esas olacak. Bunun hayata geçirecek bir yapı oluşturuyoruz. Olayı iyi analiz edeceğiz."

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HANTAL YAPI İLE MÜCADELE VAR

Bu çalışmanın FETÖ ile ilgisi olmadığının altını çizen Müezzinoğlu, şöyle devam etti: "Zaten o konuda gerekli önlemler alındı. Yeni alımlarda titiz bir bakış açısı ile inceleme yapılıyor. Bunu bir yandan yaparken, asıl amacımız kadroların rantabl kullanılması."

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BİR AY İÇİNDE BİLGİ VERECEKLER

Müezzinoğlu, bir ay içinde tüm bakanlıkların ihtiyaçları konusunda bilgi vereceklerini, bunlardan yola çıkarak, hem doğru ihtiyaç analizi yapacaklarını, hem de atıl olan ve kullanılmayan kadroların başka kurumlara ve bakanlıklara kaydırılmasının söz konusu olacağını kaydetti. Müezzinoğlu, yeni sistemi anlatırken, "Atıl kapasitenin kullanılması söz konusu olacak. Örneğin, benim bakanlığımda İş-Kur ile SGK'da hem personel fazlası var hem belli kadrolara ihtiyaç var. Bu durumda kurumların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bunlar arasında kaydırma olabilecek" örneğini verdi.