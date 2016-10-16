İstikrar için Başkanlık şart

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi, BDDK ve SPK hizmet binalarının temel atma törenine katıldı. Programa Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da katıldı. Açılışta konuşma yapan Başbakan Yıldırım, "İstanbul'un zenginliğine bir zenginlik daha katıyoruz. Bu merkez adeta küçük ölçekli bir şehir olacak. 50 bin çalışan, 30 bin gelen giden gün içinde burada 80 bin kişi olacak. Yeni iş yerleri, alanları olacak. Gençlerimize iş imkanı olacak" dedi. "İstanbul finansman için yatırımcılar ve yatırımcılara kaynak için en ideal yer. O yüzden böyle bir projeye karar verdik" diyen Başbakan Yıldırım, "Darbecileri yerle bir ettik. Bölücüler de yerle bir edeceğiz, yetmez. Bir işimiz daha kaldı. Türkiye'de istikrarın sürmesi lazım. İstikrar sürecek Türkiye büyümeye devam edecek. Nasıl olacak? Başkanlıkla olacak. İstikrarın kalıcı hale gelmesinin yolu başkanlıktan geçiyor. Biz diğer siyasi partilere diyoruz ki, gelin Meclis'ten bu anayasayı geçirelim kararı millete bırakalım. Millet ne diyorsa o. Biz başkanlık diyoruz. *Başkanlıkta güçlü siyasi irade, tek başına istikrar ve Türkiye'nin birliği, beraberliği, kardeşliği var" ifadesini kullandı.



İLK KAZMA 2014'TE VURULDU

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi için 2014 yılında ilk kazma vurulmuştu. Toplam 3 milyon 200 bin metrekarelik projenin tüm hafriyat işleri, zemin iyileştirmesi, ortak altyapı, ulaşım yolları, kapalı ve açık otoparkları tamamlandı. Ancak Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, BDDK ve SPK gibi kurumlarının binalarının temeli atılmamıştı. İFM'nin 2020'de tamamlanması bekleniyor.