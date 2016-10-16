İstikrar için Başkanlık şart

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Uluslararası FinansMerkezi, BDDK ve SPK hizmet binalarının temel atma törenine katıldı. Programa Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da katıldı. Açılışta konuşma yapan Başbakan Yıldırım, "İstanbul'un zenginliğine bir zenginlik daha katıyoruz. Bu merkez adeta küçük ölçekli bir şehir olacak. 50 bin çalışan, 30 bin gelen giden gün içinde burada 80bin kişi olacak. Yeni iş yerleri, alanları olacak. Gençlerimize iş imkanı olacak" dedi. "İstanbul finansman için yatırımcılar ve yatırımcılara kaynak için en ideal yer. O yüzden böyle bir projeye karar verdik" diyen Başbakan Yıldırım, "Darbecileri yerle bir ettik. Bölücüler de yerle bir edeceğiz, yetmez. Bir işimiz daha kaldı. Türkiye'de istikrarın sürmesi lazım. İstikrar sürecek Türkiye büyümeye devam edecek. Nasıl olacak? Başkanlıkla olacak. İstikrarın kalıcı hale gelmesininyolu başkanlıktan geçiyor. Biz diğer siyasi partilere diyoruz ki, gelin Meclis'ten bu anayasayı geçirelim kararı millete bırakalım. Millet ne diyorsa o. Biz başkanlık diyoruz. *Başkanlıkta güçlü siyasi irade, tek başına istikrar ve Türkiye'nin birliği, beraberliği, kardeşliği var" ifadesini kullandı.
İLK KAZMA2014'TEVURULDU İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi için 2014 yılında ilk kazma vurulmuştu. Toplam 3 milyon200 bin metrekarelik projenin tüm hafriyat işleri, zemin iyileştirmesi, ortak altyapı, ulaşım yolları, kapalı ve açık otoparkları tamamlandı. Ancak Merkez Bankası, ZiraatBankası, Halk Bankası, VakıflarBankası, BDDK ve SPK gibi kurumlarının binalarının temeli atılmamıştı. İFM'nin 2020'de tamamlanması bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.