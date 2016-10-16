Fon büyüdü maaş artıyor

Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan Temel Makroekonomik ve Mali Hedefler isimli çalışmaya göre, eylül sonu itibarıyla 100 milyar 144 milyon TL'ye ulaşan işsizlik fonu, bu yılın sonunda ise 102 milyar TL olacak. 2017 yılında ise, fonun büyüklüğü 113.3 milyar TL'ye çıkacak. 2018 yılında 123.1 milyar TL'ye çıkacak olan fon, 2019 yılına gelindiğinde ise 133 milyar TL sınırına ulaşacak. 2019 yılı sonu itibariyle işsizlik sigortası fonunun toplam varlığı 132.9 milyar TL olacak. Böylece fondaki büyüklük yüzde 30 artmış olacak. Fondaki bu artış işsizlik maaşlarına da yansıyacak Buna göre şu anda en yüksek maaş asgari ücretin yüzde 80'i olarak uygulanıyor. Bu da 1.317 lirayı geçemiyor. Bu rakamın kademeli olarak önce 1.500 liraya daha sonra da 2 bin liraya yükseltilmesi gündemde. Ayrıca 10 ay olan maaş ödeme süresi de 15 aya çıkartılacak.