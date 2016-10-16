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batıyor

Deutsche Bank batıyor
Almanya'nın zor durumdaki bankası Deutsche Bank'ın erimesi hız kesmiyor. CFO'su Marcus Schenk'in, geçen ay personel temsilcilerine, bankada planlanan işten çıkarmanın iki katına çıkabileceğini ve 10 bin kişinin işine son verilebileceğini söylediği bildiriliyor. Schenk'in kapalı bir toplantıda sarf ettiği bu sözler iflastaki bankanın daha büyük çaplı maliyet kısıntısına gideceğini gösteriyor.
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