Deutsche Bank batıyor

Almanya'nın zor durumdaki bankası Deutsche Bank'ın erimesi hız kesmiyor. Deutsche Bank CFO'su Marcus Schenk'in, geçen ay personel temsilcilerine, bankada planlanan işten çıkarmanın iki katına çıkabileceğini ve 10 bin kişinin işine son verilebileceğini söylediği bildiriliyor. Schenk'in kapalı bir toplantıda sarf ettiği bu sözler iflastaki bankanın daha büyük çaplı maliyet kısıntısına gideceğini gösteriyor.
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