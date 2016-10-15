Vay-Phone!

GSM operatörleri, dün gece yarısı iPhone 7 ve iPhone 7Plus'ı Türkiye'de satışa sundu. Bir hafta önceden ön siparişleri alınan telefonlara sahip olmak isteyenler; Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom mağazaları önünde saatler öncesinden kuyruklar oluşturdu. Telefonların 36 aylık fiyatları 6 bin 300 lirayı buldu. Bin 300 lira asgari ücret alanlar bile kuyruktaydı. 5 maaşını telefona yatıranlar hayret uyandırdı. Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, "Türk Telekom mağazalarından iPhone 7 ve iPhone 7 Plus alanlar, hız, kapasite ve kalite açısından Türkiye'nin en iyi 4.5G deneyiminin de tadını çıkaracak" dedi.
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