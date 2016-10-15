  1. Moody’s saçmaladı
  2. Marmaray’a yeni kardeş

Vay-Phone!

Vay-Phone!
GSM operatörleri, dün gece yarısı iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ı Türkiye'de satışa sundu. Bir hafta önceden ön siparişleri alınan telefonlara sahip olmak isteyenler; Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom mağazaları önünde saatler öncesinden kuyruklar oluşturdu. Telefonların 36 aylık fiyatları 6 bin 300 lirayı buldu. Bin 300 lira asgari ücret alanlar bile kuyruktaydı. 5 maaşını telefona yatıranlar hayret uyandırdı. Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, "Türk Telekom mağazalarından ve iPhone 7 Plus alanlar, hız, kapasite ve kalite açısından Türkiye'nin en iyi 4.5G deneyiminin de tadını çıkaracak" dedi.
Etiketler:
  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar