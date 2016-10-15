Türk tahviline talep yağdı

Doları önceki gün 3.10TL'nin üstüne taşıyarak kurüzerinden kriz algısıyaratma çabaları bir kezdaha sonuçsuz kaldı.Döviz satışlarınısürdüren yurtiçi yatırımcılarınardından, yurtdışındaki fonlar da Türktahvillerine talep yağdırarakgüven mesajlarını tazeledi. Hazine,15 Temmuz'dan sonra dün ilkkez yurt dışında tahvil ihracınaçıktı. 10 yıl vadeli dolarcinsi eurobond ihracındayüzde 4.9 olarak beklenengetiri, 4.75'e kadar geriledi.1.5 milyar dolarlık ihraca 5.5milyar dolar talep geldi. 1.5milyar dolar Hazine hesaplarına20 Ekim'de geçecek.
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