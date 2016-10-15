Türk tahviline talep yağdı

Doları önceki gün 3.10 TL'nin üstüne taşıyarak kur üzerinden kriz algısı yaratma çabaları bir kez daha sonuçsuz kaldı. Döviz satışlarını sürdüren yurt içi yatırımcıların ardından, yurt dışındaki fonlar da Türk tahvillerine talep yağdırarak güven mesajlarını tazeledi. Hazine, 15 Temmuz'dan sonra dün ilk kez yurt dışında tahvil ihracına çıktı. 10 yıl vadeli dolar cinsi eurobond ihracında yüzde 4.9 olarak beklenen getiri, 4.75'e kadar geriledi. 1.5 milyar dolarlık ihraca 5.5 milyar dolar talep geldi. 1.5 milyar dolar Hazine hesaplarına 20 Ekim'de geçecek.