O servet devlete kaldı

Sayıştay Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na ilişkin 2015 yılı denetim raporunda, bankaların kiralıkkasalarında unutulan ve fona devredilen varlıklar açıklandı.



Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre,TMSF'ye devredilen kıymet sayısı 174 bine ulaştı.

TMSF, bu kıymetlerin değer tespitinin uzman kişilerce yapılması gerektiğini ve uzun zaman alan bu işlemlerin de o takvim yılını aştığını kaydetti. Mevzuata göre, bankalarda 10 yıllık zamanaşımına uğrayan her türlü varlık, yayımlanan ilana rağmen çekilmediği takdirde TMSF'ye gelir kaydediliyor.



İŞTE TMSF'NİN KASASINDAKİLER

Rapora göre, kasalarda unutulup fona devredilen varlıklar arasında altın, mücevher, senet, tahvil, kalem, para, çakmak, gümüş, pul ve hatıra paralar da yer aldı.



2015 yıl sonu itibarıyla, fona bin 745 adet altın, 5 bin 715 mücevherat, bin 73 tasarruf bonosu, 507 gümüş, 39 pul, 327 saat, 39 çakmak, 44 kalem ve 532 hatıra parası devredildi. Fona devredilen varlıklar arasında, TL ve yabancı para, senetler, tahviller, bonolar da yer aldı. Böylece, fona devredilen toplam varlık adedi 174 bin 71 oldu.