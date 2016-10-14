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reformu geliyor

Kamu çalışanı reformu geliyor
Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, başkanlığında yapılan Üçlü Danışma Kurulu toplantısına FETÖ'ye yönelik operasyonlar, emekliye promosyon, taşeron işçi ve belediyelere kayyum atanması damgasını vurdu. Müezzinoğlu, promosyon konusunda bankaların tekliflerinin beklentileri karşılamadığını, görüşmelerin devam reformu geliyor edeceğini söyledi. Kamu çalışanlarına ilişkin çalıştayların gelecek hafta başlayacağını belirten Müezzinoğlu, "Kamu çalışanı reformu taslağını taraflarla olgunlaştırıp Meclis'e getirebilirsek bütün bunlar içinde olacak. A'dan Z'ye bir kamu çalışanı reformu... Önümüzdeki 3 ay bunun üzerinde çalışacağız" diye konuştu.

Hazal ATEŞ
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