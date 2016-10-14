Gazze’ye elektrik

Mavi Marmara krizinden 6 yıl sonra, Türkiye-İsrail ilişkilerini normalleştirme sürecinde bakan düzeyinde ilk ziyaret dün gerçekleşti. Enerji ve TabiiKaynaklar Bakanı BeratAlbayrak, 23. Dünya Enerji Kongresi'ne katılan İsrailli mevkidaşı Yuval Steinitz'i kabul etti. Görüşmede, iki ülke arasında doğalgaz boru hattı kurulması için görüşmelere başlanılması konusunda mutabık kalındı. Enerji Bakanlığı, görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi: "Söz konusu toplantı, normalleşmeye ilişkin ikili ilişkilerin başlamasının ardından gerçekleşen iki ülke arasındaki bakan düzeyinde ilk resmi toplantı olmuştur. Bakanlar, başta enerji sektörü potansiyeli olmak üzere ekonomik işbirliğinin merkezi konumunun önemini vurgulamıştır. Bakanlar, İsrail'den Türkiye'ye doğalgaz ihracatı fırsatlarını detaylıca görüşmüş ve bu konu üzerine diyalog kurmayı kararlaştırmışlardır. Her iki bakan, Doğu Akdeniz havzasında huzur ve refahı tesis etmede enerji sektörünün rolüne vurgu yaparak görüşlerini açıklamışlardır. Taraflar, Gazze ve Cenin'dekurulacak elektrik santrallerini içerecek şekilde, Filistinlilereelektrik temin etmenin çeşitli yollarını ele almışlardır." Görüşmenin ardından basın toplantısı yapan İsrailli BakanSteinitz, Bakan Albayrak ile yaptıkları görüşmenin çok iyi geçtiğini kaydetti.
DİYALOG KANALI
Türkiye'nin Gazze'ye insani yardım ve elektrik sağlama yönündeki çabaları hakkında Steinitz, "Türkiye'nin bu çalışmalarını da memnuniyetle karşılıyoruz. Buna imkan vermek için elimizden geleni yapacağız" dedi. İsrail'den Türkiye'ye bir doğalgaz boru hattı inşasının da konuşulduğunu anlatan Steinitz, şunları kaydetti: "Bu hat üzerinden doğalgazın Avrupa'ya gidebileceği değerlendirildi. Türkiye seçeneği çok önemli. Bu yüzden bu konuyla ilgili iki hükümet arasında özel bir diyalog kanalı açmaya karar verdik. Böylelikle, bu opsiyonun mümkün olup olmadığını ve fizibilitesini görüşeceğiz."
EN UYGUN SEÇENEK İsrail açıklarında 900milyar metreküp doğalgazolduğu tahmin ediliyor.İsrail'in gazı Avrupa'yaihraç etmesi için Kıbrıs veMısır gibi seçenekleri devar. Ancak sıvılaştırılmışgaz terminallerikurulmasını da gerektirenbu seçeneklerde maliyetçok yüksek olduğu için, enavantajlı ve güvenli hatolarak Türkiye öne çıkıyor.
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