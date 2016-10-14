  1. 700 bin hayat değişti
  2. Eve teslim tatlı

Gazze’ye elektrik

6 yıl sonra ’den ilk bakan Türkiye’ye geldi. Enerji Bakanı , İsrailli Enerji Bakanı Steinitz’i kabul etti. Gazze’nin elektriğinin Türkiye’den gideceği açıklandı.

Gazze’ye elektrik
Mavi Marmara krizinden 6 yıl sonra, Türkiye- ilişkilerini normalleştirme sürecinde bakan düzeyinde ilk ziyaret dün gerçekleşti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 23. Dünya Enerji Kongresi'ne katılan İsrailli mevkidaşı Yuval Steinitz'i kabul etti. Görüşmede, iki ülke arasında doğalgaz boru hattı kurulması için görüşmelere başlanılması konusunda mutabık kalındı. Enerji Bakanlığı, görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi: "Söz konusu toplantı, normalleşmeye ilişkin ikili ilişkilerin başlamasının ardından gerçekleşen iki ülke arasındaki bakan düzeyinde ilk resmi toplantı olmuştur. Bakanlar, başta enerji sektörü potansiyeli olmak üzere ekonomik işbirliğinin merkezi konumunun önemini vurgulamıştır. Bakanlar, İsrail'den Türkiye'ye doğalgaz ihracatı fırsatlarını detaylıca görüşmüş ve bu konu üzerine diyalog kurmayı kararlaştırmışlardır. Her iki bakan, Doğu Akdeniz havzasında huzur ve refahı tesis etmede enerji sektörünün rolüne vurgu yaparak görüşlerini açıklamışlardır. Taraflar, Gazze ve Cenin'de kurulacak elektrik santrallerini içerecek şekilde, Filistinlilere elektrik temin etmenin çeşitli yollarını ele almışlardır." Görüşmenin ardından basın toplantısı yapan İsrailli Bakan Steinitz, Bakan Albayrak ile yaptıkları görüşmenin çok iyi geçtiğini kaydetti.

DİYALOG KANALI
Türkiye'nin Gazze'ye insani yardım ve elektrik sağlama yönündeki çabaları hakkında Steinitz, "Türkiye'nin bu çalışmalarını da memnuniyetle karşılıyoruz. Buna imkan vermek için elimizden geleni yapacağız" dedi. İsrail'den Türkiye'ye bir doğalgaz boru hattı inşasının da konuşulduğunu anlatan Steinitz, şunları kaydetti: "Bu hat üzerinden doğalgazın Avrupa'ya gidebileceği değerlendirildi. Türkiye seçeneği çok önemli. Bu yüzden bu konuyla ilgili iki hükümet arasında özel bir diyalog kanalı açmaya karar verdik. Böylelikle, bu opsiyonun mümkün olup olmadığını ve fizibilitesini görüşeceğiz."

EN UYGUN SEÇENEK
İsrail açıklarında 900 milyar metreküp doğalgaz olduğu tahmin ediliyor. İsrail'in gazı Avrupa'ya ihraç etmesi için Kıbrıs ve Mısır gibi seçenekleri de var. Ancak sıvılaştırılmış gaz terminalleri kurulmasını da gerektiren bu seçeneklerde maliyet çok yüksek olduğu için, en avantajlı ve güvenli hat olarak Türkiye öne çıkıyor.
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar