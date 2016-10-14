700 bin hayat değişti

Sabancı Vakfı MütevelliHeyeti Vakfı Başkanı GülerSabancı, "Güç para değil,etkin çalışmadır. Sivil toplumkuruluşlarının daha etkinçalışabilmesi için hibe programınabaşladık. 11 yılda 126 projeyedestek verdik" dedi. SabancıCenter'da dün gerçekleşen'Ekim Zamanı-Deneyim PaylaşımToplantısı'nda, 8 sivil toplumkuruşunun temsilcisi, yeniöykülere ilham vermek üzere,hayata geçirdikleri kadın, gençve engelli projelerinin öykülerinipaylaştı. Toplantıda, vakfın 11yıl içinde 126 projeye verdiğihibe tutarının 12.5 milyonTL'yi aştığı açıklandı. Hibeprogramları kapsamında bugünekadar Türkiye'nin 72 ilinde 700bini aşkın insanın hayatındaolumlu bir iz bıraktıklarınısöyleyen Güler Sabancı,"Sivil toplumların daha etkinçalışabilmeleri ve dokunduklarıyerde fark yaratabilmeleri içinhibe programlarına başladık.126 projeye destek verdik. Hibeprogramına devam edeceğiz" diyekonuştu. Projeye katılanlar dayaşananlara ilişin örnekler verdi.Van'da Çocuk EvlilikleriyleMücadele Projesi'ni anlatanGülmay Gümüşhan, "Van'dakikuaförlerle çalıştay düzenledikve bize desteklerini dükkanlarına'gelin saçı taramayacağız' yazısınıasarak gösterdiler" dedi.
İŞE KAVUŞTULAR
Down sendromlu gençlerin iş hayatında yerlerini almaya başladığını vurgulayan Fulya Ekmen ise, "Aldıkları eğitimler sonrasında down sendromlugençler istihdam edildi. İş hayatına girerek paralarını kazanmaya başladılar" diye konuştu. Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği adına konuşan Gökçe Su Yoğurtçuoğlu da "Tarlabaşı'nda yaşayan 8 genç kadın futbol takımı kurdu. Bir genç kadın Türk filmlerindeki jönlerin kadına bakış açısını ele alan toplumsal cinsiyet temalı videolar hazırladı" dedi.
Gözde SANCI
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.