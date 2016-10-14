700 bin hayat değişti

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Vakfı Başkanı Güler Sabancı, "Güç para değil, etkin çalışmadır. Sivil toplum kuruluşlarının daha etkin çalışabilmesi için hibe programına başladık. 11 yılda 126 projeye destek verdik" dedi. Sabancı Center'da dün gerçekleşen 'Ekim Zamanı-Deneyim Paylaşım Toplantısı'nda, 8 sivil toplum kuruşunun temsilcisi, yeni öykülere ilham vermek üzere, hayata geçirdikleri kadın, genç ve engelli projelerinin öykülerini paylaştı. Toplantıda, vakfın 11 yıl içinde 126 projeye verdiği hibe tutarının 12.5 milyon TL'yi aştığı açıklandı. Hibe programları kapsamında bugüne kadar Türkiye'nin 72 ilinde 700 bini aşkın insanın hayatında olumlu bir iz bıraktıklarını söyleyen Güler Sabancı, "Sivil toplumların daha etkin çalışabilmeleri ve dokundukları yerde fark yaratabilmeleri için hibe programlarına başladık. 126 projeye destek verdik. Hibe programına devam edeceğiz" diye konuştu. Projeye katılanlar da yaşananlara ilişin örnekler verdi. Van'da Çocuk Evlilikleriyle Mücadele Projesi'ni anlatan Gülmay Gümüşhan, "Van'daki kuaförlerle çalıştay düzenledik ve bize desteklerini dükkanlarına 'gelin saçı taramayacağız' yazısını asarak gösterdiler" dedi.



İŞE KAVUŞTULAR

Down sendromlu gençlerin iş hayatında yerlerini almaya başladığını vurgulayan Fulya Ekmen ise, "Aldıkları eğitimler sonrasında down sendromlu gençler istihdam edildi. İş hayatına girerek paralarını kazanmaya başladılar" diye konuştu. Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği adına konuşan Gökçe Su Yoğurtçuoğlu da "Tarlabaşı'nda yaşayan 8 genç kadın futbol takımı kurdu. Bir genç kadın Türk filmlerindeki jönlerin kadına bakış açısını ele alan toplumsal cinsiyet temalı videolar hazırladı" dedi.



Gözde SANCI