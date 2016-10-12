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Dikkat yanabilir!

Dikkat yanabilir!
Eylül ayının başından bu yana yaşanan kriz, Samsung Galaxy Note 7 üretimini tamamen durdurdu. Güney Koreli elektronik devi, yurt dışındaki basın kuruluşlarına gönderdiği bir e-postayla kararını resmen duyurdu. Samsung, orijinal telefonların yerine verdiği Note 7'lerde de benzer sorunların görülmesinin ardından cihazın satışlarını durdurma kararı almıştı. Yeni seri Note 7'lerden biri geçtiğimiz hafta bir uçakta yanmış, bir diğeri ise 13 yaşındaki bir kızın elinde alev almıştı. Samsung'dan yapılan açıklamada, tüketici güvenliğinin şirket için en yüksek öncelik olduğu ve bu nedenle Galaxy Note 7'nin satış ve üretiminin durdurulduğu belirtildi. Elinde orijinal veya yeni seri bir Samsung bulunanlara cihazı vakit kaybetmeden kapatmaları ve kullanmamaları tavsiye edildi. Piyasada bulunan Samsung Galaxy Note 7 sayısı tam olarak bilinmiyor. Ancak ilk geri çağırma kararı açıklandığı sırada 2.5 milyon Note 7'nin satılmış olduğu belirtilmişti.
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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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