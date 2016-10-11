Sabancı: Enerjide serbestleşme şart

23. Dünya Enerji Kongresi'nde konuşan Sabancı Holding Yönetim KuruluBaşkanı Güler Sabancı, daha iyi bir enerji geleceği için birlik çağrısında bulundu. Enerji serbestleşmesinin önemine değinen Sabancı, şöyle konuştu:
TÜRKİYE ATAĞA KALKTI
"Türkiye enerjideki güçlü büyümeninaltından kalktı, ötesinegeçti. Elektrik sağlamadagüvenlik 8-10 yıl öncesine göreçok daha iyi durumda. Dağıtımsektörü tamamen özelleştirildi.Özelleştirilmeler kayda değeryararlar sağladı ve yatırımlarıartırdı. Ancak hâlâ sektöreyatırım yapılması gerekiyorve bu yatırımı harekete geçirmeninyolu da elektrikve doğalgaz pazarlarınınserbestleştirilmesindengeçiyor. İleriye dönükolarak, elektrik ve doğalgazpazarlarının serbestleştirilmesien önemli amacımız olmalı."
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