Sabancı: Enerjide serbestleşme şart

23. Dünya Enerji Kongresi'nde konuşan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, daha iyi bir enerji geleceği için birlik çağrısında bulundu. Enerji serbestleşmesinin önemine değinen Sabancı, şöyle konuştu:



TÜRKİYE ATAĞA KALKTI

"Türkiye enerjideki güçlü büyümenin altından kalktı, ötesine geçti. Elektrik sağlamada güvenlik 8-10 yıl öncesine göre çok daha iyi durumda. Dağıtım sektörü tamamen özelleştirildi. Özelleştirilmeler kayda değer yararlar sağladı ve yatırımları artırdı. Ancak hâlâ sektöre yatırım yapılması gerekiyor ve bu yatırımı harekete geçirmenin yolu da elektrik ve doğalgaz pazarlarının serbestleştirilmesinden geçiyor. İleriye dönük olarak, elektrik ve doğalgaz pazarlarının serbestleştirilmesi en önemli amacımız olmalı."