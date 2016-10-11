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‘Petrol fiyatı 60 doları bulacak’

‘Petrol fiyatı 60 doları bulacak’
Enerji, Endüstri ve Doğal Kaynaklar Bakanı Halid Al-Falih, 23. Dünya Enerji Kongresi'nde, petrol fiyatlarını belirlemenin kendi işleri olmadığını, bunu piyasanın tayin ettiğini söyledi. Amaçlarının arz ve talebi dengelemek olduğunu vurgulayan Al-Falih, arz ve talebinin Kuzey Amerika'da çok hızlı geliştiğini ve talepte bir daralma olduğunun altını çizdi. Al-Falih, petrolün varil fiyatının 40 dolarlardan 50 dolarlara yükseldiğini ve yıl sonunda da 60 doları bulacağını ifade etti.
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