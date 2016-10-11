‘Petrol fiyatı 60 doları bulacak’

Suudi Arabistan Enerji, Endüstri veDoğal Kaynaklar Bakanı Halid Al-Falih, 23.Dünya Enerji Kongresi'nde, petrol fiyatlarınıbelirlemenin kendi işleri olmadığını, bunupiyasanın tayin ettiğini söyledi. Amaçlarınınarz ve talebi dengelemek olduğunu vurgulayanAl-Falih, arz ve talebinin Kuzey Amerika'daçok hızlı geliştiğini ve talepte bir daralmaolduğunun altını çizdi. Al-Falih, petrolünvaril fiyatının 40 dolarlardan 50 dolarlarayükseldiğini ve yıl sonunda da 60 dolarıbulacağını ifade etti.
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