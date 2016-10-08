Tazminata garanti

Çalışanların kıdem tazminatı sorununun çözümü için düğmeye basıldı. Hazırlanan çalışmada sona gelinirken; işçi ve işveren kesimiyle yoğun görüşme trafiği gerçekleştirilecek. Taraflarla uzlaşma sağlanarak yeni formül hayatageçirilecek.
İSTEYEN ÇEKEBİLECEK
Yeni sistem, Kıdem Tazminatı Fonudönemini başlatacak. 1 yıl çalışmayakarşılık 1 aylık brüt tutarındaki kıdemtazminatı miktarı, fonla azalmayacak. 30günlük brüt ücrete karşılık gelen 8.3'lükoran işveren payının yanı sıra devletkatkısı, İşsizlik Fonu'ndan yapılacakdestekle korunacak. Her çalışanınbireysel kıdem hesabı olacak. İşverenbu hesaba her ay para yatıracak.Çalışanlar hesapta biriken parayı istediğizaman takip edebilecek. İlk hesapların da1 Ocak 2017'de açılması hedefleniyor.Yeni modele göre, tüm çalışanlar yasaçıktıktan sonra fon sistemine dahilolacak ancak geçmiş dönem için tercihhakkı sunulacak. İşçiler en az 3 bin600 gün prim ödeme ve 15 yıl çalışmakoşuluyla her yıl için 30 gün karşılığıpara çekme hakkına sahip olacak. Evlilik,askerlik gibi durumlarda da çekme hakkıiçin 10 yıl koşulu aranması öngörülüyor.Emekli olurken de hesapta biriken paranıntamamı alınabilecek. 1 gün bile çalışanınkıdem tazminatı hakkı olacak. Sadeceişten çıkartılanlar değil, istifa edenler dekıdem tazminatı alabilecek.
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