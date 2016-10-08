  1. Her çalışana bin TL
  2. İşte borçtan kurtulmanın formülü!

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Her ın kıdem ı alabilmesi için başlatılan çalışmada sona gelindi, işçi ve işveren kesimiyle görüşmeler yapılarak, son şekli verilecek

Tazminata garanti
Çalışanların kıdem ı sorununun çözümü için düğmeye basıldı. Hazırlanan çalışmada sona gelinirken; işçi ve işveren kesimiyle yoğun görüşme trafiği gerçekleştirilecek. Taraflarla uzlaşma sağlanarak yeni formül hayata geçirilecek.

İSTEYEN ÇEKEBİLECEK
Yeni sistem, Kıdem Tazminatı Fonu dönemini başlatacak. 1 yıl çalışmaya karşılık 1 aylık brüt tutarındaki kıdem tazminatı miktarı, fonla azalmayacak. 30 günlük brüt ücrete karşılık gelen 8.3'lük oran işveren payının yanı sıra devlet katkısı, İşsizlik Fonu'ndan yapılacak destekle korunacak. Her ın bireysel kıdem hesabı olacak. İşveren bu hesaba her ay para yatıracak. Çalışanlar hesapta biriken parayı istediği zaman takip edebilecek. İlk hesapların da 1 Ocak 2017'de açılması hedefleniyor. Yeni modele göre, tüm çalışanlar yasa çıktıktan sonra fon sistemine dahil olacak ancak geçmiş dönem için tercih hakkı sunulacak. İşçiler en az 3 bin 600 gün prim ödeme ve 15 yıl çalışma koşuluyla her yıl için 30 gün karşılığı para çekme hakkına sahip olacak. Evlilik, askerlik gibi durumlarda da çekme hakkı için 10 yıl koşulu aranması öngörülüyor. Emekli olurken de hesapta biriken paranın tamamı alınabilecek. 1 gün bile çalışanın kıdem tazminatı hakkı olacak. Sadece işten çıkartılanlar değil, istifa edenler de kıdem tazminatı alabilecek.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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