‘Yatırımı yapın destek bizden'

Başbakan Binali Yıldırım, sanayici ve işadamlarına 'Yatırımları hızlandırın' çağrısı yaptı. TOBB'un Ankara'da yaptığı 9'uncu Ticaret ve Sanayi Şurası'nda konuşan Yıldırım, "TOBB'dan, siz sanayicilerden özellikle bir ricam var. Cazibe merkezi olarak tanımladığımız 23 ilden oluşan bölgeye yönelik bir hamle başlatmanızı istiyorum. Hepimiz elimizi taşın altına koyacağız. Hükümet o bölgelere mutlaka pozitif ayrımcılık yapacak, yatırımların karşılığını hükümet verecek. Ne istiyorsanız alacaksınız" dedi. Uygulamadan kaynaklanan sorunları teker teker ortadan kaldıracaklarını söyleyen Yıldırım, "Yatırımcımız, sanayicimiz bu nedenle üzülüyor. Beraber çalışacağız. Bu sorunları birlikte çözeceğiz. Bütün sorunların takipçisi olacağız. Düzenleme yeterince var ama uygulamada farklı farklı sıkıntılar yaşanıyor. Sahada neler yaşanıyor, bunların hepsini yakından takip edeceğiz" diye konuştu. Başbakan Yıldırım, tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik çok güzel bir teşvik programı hazırladıklarının müjdesini vererek, "Programı haftaya paylaşacağız" dedi.