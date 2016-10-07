Sipariş nota inat TL’ye destek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'inTürkiye'nin kredi notunu düşürmesinin ardından Türk halkı, 23-30 Eylül döneminde yaklaşık 4 milyar dolar döviz satarak Türk Lirası'na destekoldu. Merkez Bankası verilerine göre; 23-30 Eylül döneminde mevduatbankaları ve katılım bankalarında yabancı para (YP) mevduatı dolar bazında yüzde 2.3 düşüş kaydetti. Türk halkı, darbe girişimi sonrası da yaklaşık 12 milyar dolar döviz satmıştı.
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