‘Milli uçağı 2023’e yetiştireceğiz’

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye'nin ilk milli bölgesel jet uçağı 'TR-Jet'i 2023'e yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. 11. Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanı Fuarı'nın açılışına katılan Arslan, Ankara'dan fuar alanına TR-Jet'in bir örneği olan Dornier 328 tipi uçakla geldi. Dornier 328 tipi uçakla ilgili Arslan, "Boyutu nedeniyle başlangıçta Türkiye'de üretmeyi düşündüğümüz uçaklara örnek olması bakımından özellikle görmek istedik. Ama amacımız 30 kişilik bir uçakla yetinmeyip Türkiye'de daha büyüğünü yapmak. Milli uçağı 2023'e yetiştirmek ve insanlarımızın hizmetine sunmak çok önemsediğimiz bir şey. 2023'e emin adımlarla yürüyoruz" dedi.



Cevdet ÖZDEMİR