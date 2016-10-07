‘Milli uçağı 2023’e yetiştireceğiz’

Ulaştırma, Denizcilik ve HaberleşmeBakanı Ahmet Arslan,Türkiye'nin ilk milli bölgeseljet uçağı 'TR-Jet'i 2023'eyetiştirmeyi hedeflediklerinisöyledi. 11. Uluslararası SivilHavacılık ve HavalimanıFuarı'nın açılışına katılanArslan, Ankara'dan fuar alanına TR-Jet'inbir örneği olan Dornier 328 tipi uçaklageldi. Dornier 328 tipi uçakla ilgili Arslan,"Boyutu nedeniyle başlangıçta Türkiye'deüretmeyi düşündüğümüz uçaklara örnekolması bakımından özellikle görmekistedik. Ama amacımız 30 kişilik biruçakla yetinmeyip Türkiye'de dahabüyüğünü yapmak. Milli uçağı 2023'eyetiştirmek ve insanlarımızın hizmetinesunmak çok önemsediğimiz bir şey.2023'e emin adımlarla yürüyoruz"dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.