Emekliye bin 752 TL

Emeklilerin Ocak zamları şekillenmeye başladı. En düşük memur emeklisi maaşı bin 752 liraya çıkacak, ayrıca buna enflasyon farkı eklenmesi ihtimali de var. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri ise yeni maaşını öğrenmek için bu yılın ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyonu bekleyecek. Tahmini rakamlara göre; en düşük aylık esnaf emeklilerinde bin 204 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 386 liraya yükselecek.



YILDA İKİ ARTIŞ

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yılın Ocak ve Temmuz dönemlerinde, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor. 2016'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını belirleyecek. Bu oran da 3 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) verilerine göre; halen en düşük maaş 2000'den önce SSK'dan emekli olanlarda bin 339, sonra emekli olan SSK'lılarda 798, Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 163, Bağ-Kur tarım emeklilerinde ise 916 lira seviyesinde. Yılın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 3'ün üzerinde olması bekleniyor. Eğer yüzde 3.5 civarında çıkarsa; Ocak'ta en düşük maaş 2000 yılından önce emekli olan SSK'lılarda bin 386, 2000'den sonrakilerde 826, Bağ- Kur esnaf emeklilerinde bin 204, Bağ- Kur tarım emeklilerinde ise 948 liraya yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2017'nin ikinci zammını da Temmuz'da alacak. Bu zammın oranını da 2017'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon belirleyecek.



YENİ YILA YENİ MAAŞ

Memur emeklilerinin zamları, memurlarla birlikte toplu sözleşmeyle belirleniyor. Bu kapsamda Temmuz'da maaşları yüzde 5 artırılan memur emeklileri, Ocak'ta da yüzde 3 zam alacak. Ayrıca 2016'nın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 5'i aşarsa, aşan kısım da Ocak'taki zamma ilave edilecek. Halen en düşük memur emeklisi aylığı bin 701 lira seviyesinde bulunuyor. Yüzde 3'lük zamla bu maaş, 51 lira artışla bin 752 liraya yükselecek. Eğer 2016'nın ikinci yarısından enflasyon farkı oluşursa, maaş daha da artacak.



