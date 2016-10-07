Dünya artık Moodys'e itibar etmiyor

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Moody's kararından sonra Türkiye'ye net 604 milyon dolarlık sermaye girişi olduğunu belirterek, "15 Temmuz darbe girişiminden itibaren kümülatif olarak 1,2 milyar dolarlık net sermaye girişi var." dedi.

Bakan Elvan, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Orta Vadeli Program'ın (OVP) döviz kuru tahminlerinin piyasa beklentilerini yansıttığını dile getiren Elvan, hafta başı itibarıyla piyasalarda etkisini gösteren dalgalanmanın uzun sürmeyeceği öngörüsünde bulundu.

"YATIRIMCI MOODY'S'İ TAKMADI"

Uluslararası piyasaların söz konusu dalgalanmada etkili olduğuna işaret eden Elvan, şunları kaydetti:

"Mart 2017'de İngiltere'nin Brexit'le ilgili süreci başlatması söz konusu. Bunun olumsuz bazı etkileri var ve bundan sonraki süreçte de olacağını düşünüyoruz. Avrupa'daki bankalarda, özellikle Deustche Bank'tan kaynaklanan bir tedirginlik söz konusu. OPEC ülkelerinin üretimi kısıtlamaya yönelik bir kararı var. Fed faiz artırım ihtimallerinin arttığını görüyoruz. Avrupa Merkez Bankası'nın özellikle parasal genişleme politikalarında bir kısıtlamaya veya sonlandırmaya gitme gibi bir sinyali söz konusu. Bu 5 etkeni bir bütün olarak dikkate aldığımızda bu dalgalanmanın kısa süreli olduğunu düşünüyoruz. Yatırımcı Moody's'i takmadı kısa tabiriyle. Bunu Moody's kararına bağlamak son derece yanlış olur. Net sermaye girişiyle de bunu net bir şekilde görüyoruz. Moody's kararından sonra Türkiye'ye net 604 milyon dolarlık sermaye girişi söz konusu. 15 Temmuz darbe girişiminden itibaren kümülatif olarak 1,2 milyar dolarlık net sermaye girişi var."

"ÖZEL YATIRIM VE İHRACAT KAYNAKLI BİR BÜYÜME HEDEFLİYORUZ"

OVP'de istikrar ve güveni öncelikli temel ilke olarak kabul ettiklerini ve kapsayıcı niteliğiyle büyümeyi arttırmayı hedeflediklerini belirten Elvan, enflasyonu düşürmek ve cari açığı kademeli şekilde azaltmak istediklerini söyledi.

Elvan, ekonominin rekabet gücünü, verimliliği, istihdamı arttırmanın temel öncelikler arasında yer aldığına dikkati çekerek, "Mali disiplinin özellikle kalitesini arttırmak, cari harcamalarımızı gözden geçirip üretimi, yatırımı destekleyici alanlara öncelik vermek, yurt içi tasarrufların arttırılması yine bizim en öncelikli gündem maddelerimizden. Özel yatırım ve ihracat kaynaklı bir büyüme hedefliyoruz. Özel sektörün önünü açabilecek bazı düzenlemelerin yapılacağı, altyapı yatırımlarının özellikle organize sanayi bölgelerinin hazır hale getirilmesi, altyapı yatırımlarının süratle tamamlanması gibi alanlara öncelik vereceğiz. Teknoloji ve verimlilik düzeyini arttırmak istiyoruz, buna yönelik de yine OVP'de çok ciddi önlemler aldık." ifadelerini kullandı.

3. ÇEYREK BÜYÜME HEDEFİ YÜZDE 1,3

Bu yılki büyüme hedefinin yüzde 4,5'ten yüzde 3,2'ye çekilmesinin turizm sektöründeki ciddi daralmadan kaynaklandığına işaret eden Elvan, 8 milyar dolar civarında beklentinin altında turizm geliri elde edildiğini dile getirdi.

Elvan, tarımdaki büyüme hedefinin de daha önce yüzde 3 olduğunu anımsatarak, bu yıl özellikle don ve kuraklıktan kaynaklanan nedenlerle tarımsal büyümede gerileme olduğunu ve bunun büyüme hedefinde yaklaşık 0,3 puan düşüşe sebep olduğunu ifade etti.

Yılın 3. çeyreğinde yüzde 1,3'lük büyüme hedeflendiğini bildiren Elvan, 4. çeyrek için büyüme hedefinin ise yüzde 3,7 olduğunu kaydetti.

Elvan, ihracatın ağustosta yüzde 7,07 arttığını, ithalattaki artışın ise yüzde 3,7 seviyesinde kaldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Eylül ayında TİM kayıtlarına göre bayrama rağmen ihracattaki azalma sadece yüzde 0,8 oranında gerçekleşti. Ağustos ayında ara malı ithalatında yüzde 2,5'lik bir artış var, özellikle yatırım malı ithalatında yüzde 13,01'lik bir artış söz konusu. Eylülde ithalat bayrama rağmen yüzde 0,7 azaldı. Kapasite kullanım oranı 3. çeyrekte yüzde 75,8 olarak gerçekleşti ki bir önceki yılın kapasite kullanımının daha da üzerinde. Elektrik üretim ve talebi olumlu seyrediyor. Tüm bu değerlendirmeleri yaptığımızda yüzde 3,2'lik bir büyümenin normal olduğunu düşünüyoruz, gerçekçi olduğunu düşünüyoruz, son derece rasyonel olduğunu düşünüyoruz. IMF deTürkiye'nin büyümesiyle ilgili yapmış olduğu tahminde yüzde 3,3'lük bir büyüme hedefi olacağını ifade etti."

"KAMU HARCAMALARINDA TASARRUFA GİDECEĞİZ"

OVP'de muhafazakar, tüm riskleri dikkate alan bir yaklaşım sergilediklerini anlatan Elvan, kamuoyu ile şeffaf bir şekilde rakamları paylaşmak ve bu çerçevede piyasa üzerindeki belirsizlikleri ortadan kaldırmak istediklerini söyledi.

Elvan, alınan tedbirlerle gelecek yıl özel sektör yatırımlarında artış olacağına dikkati çekerek, "Kamu yatırımlarında da 0,5 puanlık bir artış öngörüyoruz. Özel kesimi desteklemek amacıyla Kalkınma Bankamıza bu yıl ciddi bir sermaye artırımı yapacağız. Kalkınma Bankasına 2017 yılında da 900 milyon liralık bir sermaye transferi gerçekleştireceğiz özel kesime kullandırmak amacıyla. Bunları dikkate aldığımızda 2017 büyümesinin son derece rasyonel, altı sağlam, güçlü bir altyapıya sahip olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

OVP kapsamında kamu harcamalarında tasarrufa gidileceğini vurgulayan Elvan, "2017 yılındaki personel alımı 2016'dan çok daha az olacak." dedi.

Elvan, cari harcamalara yönelik tasarruf yapılacağını ve öncelikli olmayan, üretimi, yatırımı arttırıcı niteliği bulunmayan, zorunluluk arz etmeyen alanlarda tasfiye yapılacağını belirterek, rasyonel bir yatırım programı ortaya koyduklarını kaydetti.