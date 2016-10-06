Pompaya çifte zam

Dolar ve petroldeki yükseliş sonrası akaryakıta büyük zam geldi. Benzinin litre fiyatına 14, motorine ise 12 kuruşzam yapıldı. Ankara'da litresi ortalama 4.74 liradan satılan benzinin litre fiyatı 4.88 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 4.69 liradan 4.83 liraya, İzmir'de ise 4.72 liradan 4.86 liraya yükseldi. Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4.08 liradan 4.20 liraya, İstanbul'da 4.02 liradan 4.14 liraya, İzmir'de 4.06 liradan 4.18liraya çıktı. Benzine yapılan 14 kuruşluk zam 50 litrelik depoda 7 liralık maliyetartışı anlamına geliyor. Akaryakıt dağıtım şirketleri 9 Eylül Cuma günü benzine 12, motorine ise 6 kuruş zam yapmıştı.
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