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Pompaya çifte

Pompaya çifte zam
Dolar ve petroldeki yükseliş sonrası akaryakıta büyük zam geldi. Benzinin litre fiyatına 14, motorine ise 12 kuruş zam yapıldı. Ankara'da litresi ortalama 4.74 liradan satılan benzinin litre fiyatı 4.88 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 4.69 liradan 4.83 liraya, İzmir'de ise 4.72 liradan 4.86 liraya yükseldi. Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4.08 liradan 4.20 liraya, İstanbul'da 4.02 liradan 4.14 liraya, İzmir'de 4.06 liradan 4.18 liraya çıktı. Benzine yapılan 14 kuruşluk 50 litrelik depoda 7 liralık maliyet artışı anlamına geliyor. dağıtım şirketleri 9 Eylül Cuma günü benzine 12, motorine ise 6 kuruş zam yapmıştı.
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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