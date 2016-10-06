Not elinde patladı

Sipariş not indirimleri ve darbe girişimi ile ülkemize kumpas kuranların hayalleri suya düştü. Yabancılar Türkiye’ye tam not verdi, ‘Yatırıma devam’ dedi. Bankalar milyarlık fonlar temin etti, borsada alım sürdü
Türkiye, kredi derecelendirme kuruluşlarının 'sipariş' not indirimlerine ve 15 Temmuz darbe girişimine karşın yabancı yatırımcıların ilgi odağı olmayı sürdürdü. Küresel sermaye, not indirimine itibar etmeyerek, yeni yatırımlara güven notu verdi. General Electric (GE), Kocaeli ve İzmir şehir hastanelerinin yüzde 5'ine ortak oldu. GüneyKore Kalkınma Bankası da Gaziantep Şehir Hastanesi için 100 milyon euroluk fon ayırdığını açıkladı. Yabancılar Moody's'in not indirdiği Eylül'de borsada son 5 ayın en yüksek alımına imza atarken; 1 haftada 2 Türk bankası yurt dışından 2 milyar 875 milyon dolar sendikasyon sağladı. Türkiye'nin 41 bin yataklı şehir hastaneleri projelerinde yer almak isteyen dünya devleri Türkiye'ye yatırıma devam kararı aldı. Darbe girişiminin ardından ABD'li GE, İzmir ve Kocaeli şehir hastanelerine yüzde 5 ortaklık kararı aldı. GE'nin Türkiye yatırımı için 1 Ağustos'ta, dünyanın en büyük kreditörleri olarak bilinen Avrupa İmarve Kalkınma Bankası, ABD'li şirketlerin dış yatırımlarını destekleyen OPİC ve KanadaEximbank toplamda 1.1milyar dolarlık krediyi onayladı. Kredi anlaşması, Türkiye'ye güveni gösterdi.
İLK ADRES TÜRKİYE
Güney Koreli şirketlerin küresel yatırımlarına yönelik 1 milyar euro değerinde özel fon ayıran Güney Kore KalkınmaBankası'nın (KDB) ilk yatırım adresi de Türkiye oldu. KDB, 7 Eylül'de Gaziantep Şehir Hastanesi Projesi için 100 milyon euroluk fon ayırdığını duyurdu. VakıfBank, yurt dışından 1 haftada 1milyar 725 milyon dolar fon sağladı. Bankanın yılbaşından bu yana yurt dışından sağladığı toplam fon tutarı 4 milyar dolar seviyesine yükseldi. Yapı Kredi Bankası da dün 1 milyar 150milyon dolar sendikasyon kredisi temin ettiğini açıkladı.
YABANCI BORSADA ALIMA DEVAM ETTİ
Borsa İstanbul'da Ağustos ayında 13.2 milyon dolarlık net alım yapan yabancılar, Eylül'de ise 205.3 milyon dolarla son 5 ayın en yüksek alımını gerçekleştirdi. Yabancıların yıl başından bu yana gerçekleştirdiği net alım 595.1 milyon dolara ulaştı. Borsa İstanbul'da endeks, yabancıların devam eden ilgisinin etkisiyle Moody's'in not indirimi yaptığı Eylül ayını yüzde 0.69'luk yükselişle tamamlamıştı. Yabancı yatırımcıların Eylül'deki alışları, Ağustos'ta olduğu gibi yine banka hisselerinde yoğunlaştı. 99.4 milyon dolarlık net alımla en çok Garanti Bankası hissesi tercih edildi. Yabancı yatırımcıların en çok net alım yaptığı hisse senetlerinde Garanti'yi, 46.8 milyon dolar ile Emlak Konut GYO, 33.4 milyon dolar ile Vakıfbank, 32.3 milyon dolar ile Akbank ve 28.9 milyon dolar ile Halkbank izledi.
ROLLS-ROYCEÇIKARMASI Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan, İngilizler'indev firması Rolls-Royce'unCEO'su Warren East'i kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndebasına kapalı gerçekleşen kabul,yaklaşık 30 dakika sürdü. East,Başbakan Binali Yıldırımile de Çankaya Köşkü'ndegörüştü. Kabulde, şirketinTürkiye'ye yapacağıyatırımlar masaya yatırıldı.
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