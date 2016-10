Not elinde patladı

kredi derecelendirme kuruluşlarının 'sipariş' not indirimlerine ve 15 Temmuz darbe girişimine karşın yabancı yatırım cıların ilgi odağı olmayı sürdürdü. Küresel sermaye, not indirimine itibar etmeyerek, yeni yatırımlara güven notu verdi., Kocaeli ve İzmir şehir hastanelerinin yüzde 5'ine ortak oldu.da Gaziantep Şehir Hastanesi içinfon ayırdığını açıkladı. Yabancılar Moody's'in not indirdiği Eylül'de borsada son 5 ayın en yüksek alımına imza atarken; 1 haftada 2 Türk bankası yurt dışındansendikasyon sağladı. Türkiye 'ninşehir hastaneleri projelerinde yer almak isteyen dünya devleri Türkiye'ye yatırıma devam kararı aldı. Darbe girişiminin ardından ABD'li GE, İzmir ve Kocaeli şehir hastanelerinekararı aldı.Türkiye yatırımı için 1 Ağustos'ta, dünyanın en büyük kreditörleri olarak bilinen, ABD'li şirketlerin dış yatırımlarını destekleyenvetoplamdakrediyi onayladı. Kredi anlaşması, Türkiye'ye güveni gösterdi.Güney Koreli şirketlerin küresel yatırımlarına yönelikdeğerinde özel fon ayıran(KDB) ilk yatırım adresi de Türkiye oldu. KDB, 7 Eylül'de Gaziantep Şehir Hastanesi Projesi içinfon ayırdığını duyurdu.yurt dışından 1 haftadafon sağladı. Bankanın yılbaşından bu yana yurt dışından sağladığı toplam fon tutarı 4 milyar dolar seviyesine yükseldi. Yapı Kredi Bankası da dünsendikasyon kredisi temin ettiğini açıkladı.Borsa İstanbul'da Ağustos ayında 13.2 milyon dolarlık net alım yapan yabancılar, Eylül'de ise 205.3 milyon dolarla son 5 ayın en yüksek alımını gerçekleştirdi. Yabancıların yıl başından bu yana gerçekleştirdiği net alım 595.1 milyon dolara ulaştı. Borsa İstanbul'da endeks, yabancıların devam eden ilgisinin etkisiyle Moody's'in not indirimi yaptığı Eylül ayını yüzde 0.69'luk yükselişle tamamlamıştı. Yabancı yatırımcıların Eylül'deki alışları, Ağustos'ta olduğu gibi yine banka hisselerinde yoğunlaştı. 99.4 milyon dolarlık net alımla en çok Garanti Bankası hissesi tercih edildi. Yabancı yatırımcıların en çok net alım yaptığı hisse senetlerinde Garanti'yi, 46.8 milyon dolar ile Emlak Konut GYO, 33.4 milyon dolar ile Vakıfbank, 32.3 milyon dolar ile Akbank ve 28.9 milyon dolar ile Halkbank izlediİngilizler'indev firmasıkabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndebasına kapalı gerçekleşen kabul,yaklaşık 30 dakika sürdü. East,ile de'ndegörüştü. Kabulde, şirketinTürkiye'ye yapacağıyatırımlar masaya yatırıldı.