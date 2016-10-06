Kefil kalkıyor

İşini büyütmek için kredi almak isteyen ancak kefil bulamayan esnafın imdadına Kredi Garanti Fonu yetişiyor. Hazine destekli olması nedeniyle bu fon, güçlü bir teminat olarak kabul ediliyor. Bu da düşük faizin yolunu açıyor. Fon, kredinin tamamına teminat verdiği gibi, kredi çekenin riskine göre teminatı daha düşük tutabiliyor. Kredi kefaletinin üst limiti 2 milyon liraya kadar çıkıyor. Fon, kefil olduğu kredi için yıllık binde 5ile yüzde 2 arasında komisyon alıyor. Eğer Kredi Garanti Fonu, kefil olacağı kişinin risk taşıdığına kanaat getirirse teminat talep edebiliyor. Bu teminatlar bankaların kabul etmediği makine, taşıt, marka ve hayvan rehni, imarsız, hisseli araziler, tarla gibi teminatlar olabiliyor.
BORÇSUZ OLMAK ŞART
Esnaf ve sanatkarlar, çiftçiler, serbest meslek mensupları fonun teminatlarına başvurabiliyor. Vadesi geçmiş prim ve vergi borcu bulunmayanlar; iflas, fesih ve iflas erteleme sürecinde olmayanlar; başvuru yapabiliyor. Başvuru adresi ise Kredi Garanti Fonu şubeleri. ve fonun ortaklık yaptığı bankalar...
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