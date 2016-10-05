En kötüsü bile Avrupa’dan iyi

Yılın ilk yarısında yüzde 3.1büyüyen Türkiye ekonomisinin,önümüzdeki 3 yıla ilişkin yolharitası belirlendi. 27 çeyrek kesintisizbüyüyerek rekora imza atan Türkiye,büyüme-istihdam ve yatırımdanvazgeçmezken; bu yıla ilişkinhedeflerde küresel koşullar gereğirevizyona gidildi. Başbakan BinaliYıldırım tarafından açıklanan 2017-2019 yıllarına ilişkin Orta VadeliProgram'da; düşük enflasyon, azalancari açık ve yüksek büyümeyeodaklanıldı. Yıldırım, "Avrupa'da eksidüzeyine, sıfır düzeylerine giderken,biz yine 3'ün üzerinde bir büyümeyi2016'da yakaladık" diye konuştu.
BÜYÜMEDE YÜZDE 5
'Yüksek büyüme, düşük enflasyon' hedefiyle hazırlanan programa ilişkin Yıldırım, "2017-2019 döneminde büyüme oranları yüzde 5'in altındaolmayacak. Bu yıl yüzde 7.5 seviyesinde olan enflasyon oranında hedefimiz seneye yüzde 6.5, sonraki sene yüzde 5" dedi. Yıldırım, şöyle konuştu:
* Burada gösterdiğimiz tahminlerkötümser, karamsar tahminlerdir.Olabilecek en olumsuz tahminleriburaya yansıttık ama günügeldiğinde daha iyi oranlarla dakarşılaşacağımızı söyleyebilirim.
* Yatırımlara hız kesmeden devam edeceğiz. Kaynak problemimiz yok. Hem büyüyeceğiz, hem kaynak üreteceğiz hem de enflasyonu kontrol altına alacağız.
* Cari açığı azaltacağız. Üretimi artıracağız, daha çok satacağız.
* Eximbank'ın destek bütçesini 1milyardan 3 milyara çıkarıyoruz.
* Bu yıl aldığımız tedbirlerle bütçe açığını yüzde 1.6 seviyesinde tutmayı başardık. 2017'de bilerek yüzde 1.9'da tuttuk.
* 2017'de ihracat hedefi 153milyar dolar, ithalat hedefi 214milyar dolar.
* Esnaf, kapı kapı dolaşıyor, bir sürü de para harcıyor dükkan açmak için. Bunları şimdi basitleştiriyoruz. İşlemlerin tek bir merkezden ve makul bir zaman içinde ve bedelle yapılmasını sağlayacağız.
İKİLİ ÖĞRETİM BİTİYOR, YABANCI DİL ZORUNLU OLUYOR
Başbakan Yıldırım, ikili öğretime son vereceklerini ve yabancı dil eğitiminin 5. yıldan itibaren mecburi hale geleceğini açıkladı. "İkili öğretime son vereceğiz. Tekli öğretim olacak. 2019 sonuna kadar ikili öğretim tarihe karışacak. Okul öncesi eğitimi zorunlu hale getireceğiz" diyen Yıldırım, şöyle konuştu: "Türkiye'de yabancı dil bilme oranının yüksek olduğu sanılıyor, hiç de öyle değil. 4+4+4 sisteminin ilk 4'ten sonraki 5'inci yılında yabancı dil eğitimi mecburi hale gelecek."
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