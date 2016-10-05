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En kötüsü bile Avrupa’dan iyi

2017-2019 Orta Vadeli Programı açıklayan Başbakan Yıldırım, 3 yıllık planda en kötü senaryoları dikkate aldıklarını belirtti. Buna rağmen ortaya çıkan rakamlar Avrupa’nın çok daha üzerinde oluştu...

En kötüsü bile Avrupa’dan iyi
Yılın ilk yarısında yüzde 3.1 büyüyen Türkiye ekonomisinin, önümüzdeki 3 yıla ilişkin yol haritası belirlendi. 27 çeyrek kesintisiz büyüyerek rekora imza atan Türkiye, büyüme-istihdam ve yatırımdan vazgeçmezken; bu yıla ilişkin hedeflerde küresel koşullar gereği revizyona gidildi. Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan 2017- 2019 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program'da; düşük enflasyon, azalan cari açık ve yüksek büyümeye odaklanıldı. Yıldırım, "Avrupa'da eksi düzeyine, sıfır düzeylerine giderken, biz yine 3'ün üzerinde bir büyümeyi 2016'da yakaladık" diye konuştu.

BÜYÜMEDE YÜZDE 5
'Yüksek büyüme, düşük enflasyon' hedefiyle hazırlanan programa ilişkin Yıldırım, "2017-2019 döneminde büyüme oranları yüzde 5'in altında olmayacak. Bu yıl yüzde 7.5 seviyesinde olan enflasyon oranında hedefimiz seneye yüzde 6.5, sonraki sene yüzde 5" dedi. Yıldırım, şöyle konuştu:
* Burada gösterdiğimiz tahminler kötümser, karamsar tahminlerdir. Olabilecek en olumsuz tahminleri buraya yansıttık ama günü geldiğinde daha iyi oranlarla da karşılaşacağımızı söyleyebilirim.
* Yatırımlara hız kesmeden devam edeceğiz. Kaynak problemimiz yok. Hem büyüyeceğiz, hem kaynak üreteceğiz hem de enflasyonu kontrol altına alacağız.
* Cari açığı azaltacağız. Üretimi artıracağız, daha çok satacağız.
* Eximbank'ın destek bütçesini 1 milyardan 3 milyara çıkarıyoruz.
* Bu yıl aldığımız tedbirlerle bütçe açığını yüzde 1.6 seviyesinde tutmayı başardık. 2017'de bilerek yüzde 1.9'da tuttuk.
* 2017'de ihracat hedefi 153 milyar dolar, ithalat hedefi 214 milyar dolar.
* Esnaf, kapı kapı dolaşıyor, bir sürü de para harcıyor dükkan açmak için. Bunları şimdi basitleştiriyoruz. İşlemlerin tek bir merkezden ve makul bir zaman içinde ve bedelle yapılmasını sağlayacağız.



İKİLİ ÖĞRETİM BİTİYOR, YABANCI DİL ZORUNLU OLUYOR
Başbakan Yıldırım, ikili öğretime son vereceklerini ve yabancı dil eğitiminin 5. yıldan itibaren mecburi hale geleceğini açıkladı. "İkili öğretime son vereceğiz. Tekli öğretim olacak. 2019 sonuna kadar ikili öğretim tarihe karışacak. Okul öncesi eğitimi zorunlu hale getireceğiz" diyen Yıldırım, şöyle konuştu: "Türkiye'de yabancı dil bilme oranının yüksek olduğu sanılıyor, hiç de öyle değil. 4+4+4 sisteminin ilk 4'ten sonraki 5'inci yılında yabancı dil eğitimi mecburi hale gelecek."
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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