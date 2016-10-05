Dev anlaşma imzalandı! Türkiye'den müthiş atak!

Türkiye'nin ilk özel teknoloji üniversitesi olan Anka Teknoloji Üniversitesi ile 131 yıllık mühendislik ve akademik bilgi birikimine sahip, tank motoru ve transmisyon sistemleri konusunda en yetkin Üniversitelerinden birisi konumunda bulunan Harkov Teknik Üniversitesi arasında ortaklık ve işbirliği anlaşması imzalandı.

Yapılan Anlaşmaya göre, "MİLLİ TANK ve HELİKOPTER MOTORLARININ PROJELENDİRİLMESİ" süreci tamamlanmış olacak.

Anka Teknoloji Üniversitesi ile Harkov Teknik Üniversitesi'nin ortak çalışması ile Türkiye artık milli tank motoru ve milli helikopter motorunu üretebilen 8. ülke olacak.

Anka Teknoloji Üniversitesi ile Harkov Teknik üniversitesi arasında yapılan anlaşma törenine Ukrayna Eğitim Bakan Yardımcısı, yüksek düzeyli eğitim ve dışişleri bürokratları ile Türkiye'deki misyon şefleri katıldı.

Anlaşma, National Technıcal Unıversity Kharkıv Polytechnic Institute (Ukrayna) Rektörü Prof. Yergev I. Sokol İle T.C. Anka Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Çelik tarafından İstanbul'da imzalandı.

Konu ile ilgili olarak Anka Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mehmet Hakan Sağlam, bu anlaşmanın Türkiye açısından devrim niteliğinde olduğunu, tamamıyla kendimize ait mili tank motor sistemlerinin Türkiye'nin bu konudaki dışa bağımlılığına son vereceğini ve ülkemizi stratejik açıdan üst seviyelere çıkartacağını söyledi.