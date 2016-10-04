Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığındaki (KOSGEB) Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında eski KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan'ın da bulunduğu 20 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 38 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunda görevli cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Eski KOSGEB Başkanı Kaplan ile 21 kişi tutuklanma, 17 şüpheli ise adli kontrol şartlarının uygulanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, savunmaların ardından aralarında Kaplan'ın da bulunduğu 20 kişinin tutuklanmasına, 18 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.